الافيس يلدغ ريال مدريد بهدف قاتل وينضم لكبار الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

اقتنص فريق ديبورتيفو الافيس فوزا قاتلا 1 /صفر من ضيفه ريال مدريد اليوم السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي باقي المباريات فاز إيبار على مضيفه جيرونا3 /2 وليفانتي على مضيفه خيتافي 1 /صفر.

وعلى استاد مينديزوروزا سقط الريال أمام الافيس بهدف نظيف ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي.

وسقط النادي الملكي على يد مضيفه اشبيلية صفر /3 ثم تعادل مع اتلتيكو مدريد سلبيا في مباراة الديربي.

وامتدت كبوة الريال إلى البطولة القارية حيث سقط الفريق أمام مضيفه سسكا موسكو الروسي صفر / 1 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وتجمد رصيد الريال عند 14 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة المتصدر والذي يلتقي مع مضيفه بلنسية غدا الأحد.

وحصد الافيس ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 14 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الريال وبرشلونة.

ويدين الافيس بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه البديل مانويل جارسيا الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبدأ الريال المباراة بضغط هجومي مكثف بحثا عن تسجيل هدف مبكر وهو ما كاد أن يتحقق بواسطة الويلزي جاريث بيل عبر ضربة رأس قوية مستغلا ضربة ركنية نفذها توني كروس لكن الكرة مرت مباشرة بجوار القائم.

وضاعت فرصة مؤكدة للريال في الدقيقة التاسعة عبر ضربة رأس قوية من كريم بنزيمة ولكن فيكتور لاكوارديا أبعد الكرة من على خط المرمى.

واستمر الضغط الهجومي من جانب النادي الملكي في أول ربع ساعة حيث انحصر اللعب في ثلث الملعب الأخير لالافيس لكن دون أن ينجح الفريق الضيف في الوصول لشباك صاحب الأرض.

وعلى عكس سير اللعب كاد جوني أن يتقدم بهدف لالافيس في الدقيقة 20 مستغلا ارتباك دفاعي في الخط الخلفي للريال لكنه تعثر في تسديد الكرة وهو على بعد ياردات قليلة من المرمى لتضيع فرصة مؤكدة لأصحاب الأرض.

وضاعت فرصة أخرى مؤكدة لالافيس في الدقيقة 26 عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق جوني ولكن رافاييل فاران أبعد الكرة من على خط المرمى تماما.

وكان جاريث بيل قريبا جدا من افتتاح التسجيل للريال في الدقيقة 34 بعدما تلقى تمريرة خادعة من توني كروس أمام المرمى مباشرة لكنه لم يلحق بالكرة ليلتقطها الحارس فيرناندو باتشيكو على الفور.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتبادل الفريقان الهجمات في أول عشر دقائق من بداية الشوط الثاني لكن لم ينجح أي منهما في هز شباك الأخر.

وعجز الريال عن الوصول لشباك الافيس رغم الهجمات المتتالية التي لاحت للفريق الضيف خاصة عن طريق جاريث بيل و ماريانو دياز.

وفي المقابل اعتمد الافيس على الهجمات المرتدة السريعة التي ازعجت دفاع ريال مدريد بعض الشيء لكنها لم ترتقي للدرجة الخطورة.

وضاعت فرصة محققة لالافيس لتسجيل هدف السبق في الدقيقة 77 بعدما شق جوني طريقه ببراعة صوب منطقة جزاء الريال وسدد كرة قوية زاحفة لكنها مرت مباشرة بجوار القائم الأيسر لتيبو كورتوا.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف البديل مانويل جارسيا هدف الفوز القاتل لالافيس من ضربة رأس بعدما تلقى تمريرة بالرأس من روبن سوبرينو.