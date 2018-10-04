رونالدو يغيب عن المنتخب البرتغالي حتى 2019

المصدر: د ب أ

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي طلب إعفاءه من الانضمام للمنتخب البرتغالي حتى عام 2019.

وهذا الأمر يعني أن رونالدو لن يشارك في المباريات أمام إيطاليا وبولندا واسكتلندا.

ولم يشارك رونالدو مع بلاده في دوري الأمم الأوروبي الشهر الماضي حيث سعى للتركيز مع فريقه الجديد يوفنتوس الذي انتقل إليه مؤخرا قادما من ريال مدريد الإسباني.

وأشارت صحيفة "او جوجو" البرتغالية إلى أن رونالدو طالب إعفاءه بعد استدعاؤه لقائمة بلاده خلال المباريات الدولية التي يخوضها الشهر الحالي والشهر المقبل، مما يعني غيابه عن الساحة الدولية حتى 2019.