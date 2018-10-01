مدرب توتنهام يعترف: تدريب برشلونة مستحيل

المصدر: رويترز

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين لصحيفة ماركا الإسبانية اليومية إنه يخطط لهزيمة برشلونة مقرا بانه لن يتمكن أبدا من تدريب العملاق الكتالوني.

ويرى بوكيتينو أن تاريخه السابق سيحول دون توليه لتدريب برشلونة في يوم من الأيام لأنه كان ينتمي لغريمه إسبانيول كلاعب وكمدرب من قبل.

إلا أن المدرب الأرجنتيني أعرب عن سعادته لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء على استاد ويمبلي.

وقال "(مواجهة برشلونة) تحفزني لأنني أحد مشجعي اسبانيول كما عشت لسنوات عديدة في برشلونة.

"أدرك تماما (صعوبة أن أتولى تدريب برشلونة)... طريقنا مختلف تماما. تدريب الفريق (برشلونة) سيكون مستحيلا".

وخسر توتنهام مباراته الافتتاحية في المجموعة الثانية بدوري الأبطال أمام انترناسيونالي الايطالي ويحتاج إلى العودة إلى المسار الصحيح أمام برشلونة الذي غابت عنه الانتصارات في آخر ثلاث مباريات في الدوري المحلي.

وقال بوكيتينو "الفوز أمر رائع دوما والانتصار على برشلونة سيكون أكثر روعة لان ذلك سيعني شيئا أكثر أهمية بالنسبة لنا.

"بالنسبة لي أعتبر (ليونيل) ميسي أفضل لاعب (في العالم) وسيبقى في هذه المكانة حتى يعتزل".