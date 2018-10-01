مارادونا يطالب ميسي بعدم العودة للمنتخب الأرجنتيني

المصدر: د ب أ

طالب أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو ارماندو مارادونا من مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بعدم العودة إلى صفوف منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم "التانغو" بعد خروج الأخير مبكرا من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

"ماذا تقول لميسي" كان هذا أحد الأسئلة التي وجهها أحد الصحفيين بصحيفة "كلارين" الأرجنتينية لمارادونا خلال مقابلة جرت أمس في مدينة سينولا المكسيكية حيث يقيم مارادونا ويشرف على الفريق الكروي للمدينة (دوراردوس).

ورد مارادونا، المدير الفني السابق للمنتخب الأرجنتيني، قائلا: "أقول له لا تعود مرة أخرى".

وأضاف الصحفي المذكور: "هل يعتزل اللعب مع المنتخب؟"، ليجيب مارادونا: "نعم، لأنه إذا خسر المنتخب تحت 15 عاما فالمسؤول هو ميسي وإذا وضع جدول مباريات الأرجنتين راسينغ أمام بوكا فميسي المسؤول أيضا، دائما هو صاحب الذنب، أنا أقول له لا تذهب مرة أخرى أيها المجنون، ولنرى إذا كانوا سيتحملون هذا ولنرى إذا كانوا يتحلون بالشجاعة".

وردا على سؤال عما إذا كان شعر بالدهشة من التزام ميسي بالصمت بعد خروج الأرجنتين من المونديال، أكد مارادونا : "نعم، وكنت أتمنى أن يرسلنا جميعا للجحيم لأنه ليس مسؤولا عن أنه ليس بطلا للعالم".

وتابع مارادونا: "بالفعل جميعنا نضع آمالنا فيه، ولكن عندما تكون في المضمار تأمل في أن يفوز حصانك ولكنه يحل ثامنا، في فورمولا-1 يمتلك فيتيل محركا قويا للغاية ولكن يتفوق عليه هاميلتون، اليوم المنتخب لا يوقظ في شيئا".

وانتقد مارادونا مستوى المنافسين الذين واجهوا الأرجنتين وديا مؤخرا، وقال: "نحن نطيح بكل هيبتنا التي اكتسبناها".

وتناول مارادونا بالنقد أيضا تعيين ليونيل سكالوني في منصب المدير الفني للأرجنتين مؤقتا، واستطرد قائلا: "إنه فتي جيد للغاية و لا يمكنه أن يدير حتى الحركة المرورية، كيف نعطي المنتخب الأرجنتيني لسكالوني، هل نحن جميعا مجانين؟".

وفي هذا الإطار، أعرب مارادونا عن امتعاضه من قرار سكالوني بتعليق القميص رقم 10 حتى يكشف ميسي عن قراره بشأن الاستمرار مع المنتخب الأرجنتيني أو عدم الاستمرار معه.

وأكمل النجم الأرجنتيني السابق: "يبدو لي أبلها، لأنه إذا كنت سأعطيه لميسي فعلى ميسي أن يمنحه للفتى الذي سيلعب في مركز اللاعب رقم 10، إنه عمل مبالغ فيه، أشعر بالاستياء".

وأكد مارادونا أنه يأمل في أن يتولى سيزار لويس مينوتي، مدرب المنتخب الأرجنتيني الفائز بمونديال 1978، من جديد المسؤولية الفنية لمنتخب "التانغو".

وقال مارادونا: "يجب أن يكون النحيل مينوتي رئيسا للمنتخبات الوطنية، وبدون شك سأعمل معه".

وتحدث مارادونا عن عمله كمدير فني لنادي دورادوس المكسيكي، حيث قال: "يمكنني أن أشعر بالرضا عن العمل في التدريب هنا (في سينالوا) مع لاعبين ينتمون إلى دوريات ضعيفة، ليس من الضروري أن تحظى ببعض ممن يكسبون ملايين الدولارات، كرة القدم لن تموت عند أقدام خمسة أو ستة لاعبين يكسبون 20 مليون دولار أخضر، نحن دائما ننظر إلى كريستيانو رونالدو، وميسي ونيمار، نحن كثيرون يا فتيان".