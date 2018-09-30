اشتباك مدربين في الدوري الإيطالي بسبب ركلة جزاء

المصدر: رويترز

تغلب فيورنتينا 2-صفر على اتلانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما افتتح التسجيل بركلة جزاء مثيرة للجدل تسببت في اشتباك غاضب بين المدربين ستيفانو بيولي وجيان بييرو غاسبريني عقب صفارة النهاية.

وتقدم فيورنتينا، الذي صعد للمركز الرابع برصيد 13 نقطة، عبر ركلة جزاء إثر خطأ مزعوم ضد فيدريكو كييزا في الدقيقة 63.

واندفع كييزا داخل منطقة جزاء اتلانتا وتباطأ وراوغ رفائيل تولوي الذي فعل كل شيء ممكن لتجنب أي التحام مع لاعب فيورنتينا الذي ألقى بنفسه على الأرض.

وفي تصرف مفاجئ احتسب الحكم ركلة جزاء دون الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد ونفذها جوردان فيريتو بنجاح قبل أن يضيف كريستيانو بيراغي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة.

وعقب صفارة النهاية بدأ غاسبريني الغاضب في الصراخ نحو منافسه بيولي وبدا أن تدافعا وشجاراً قد بدأ بين الجانبين قبل الفصل بينهما.