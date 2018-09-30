يوفنتوس يطيح بوصيفه نابولي ويبتعد بالصدارة

المصدر: د ب أ

قلب فريق يوفنتوس تأخره بهدف أمام ضيفه نابولي إلى فوز 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز روما على لاتسيو 3 / 1 وإنتر على كالياري 2 / صفر.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم، وصال يوفنتوس بدايته المثالية في الدوري وتغلب على نابولي 3/1.

تقدم نابولي بهدف سجله درايس ميرتينز في الدقيقة العاشرة وتعادل يوفنتوس بهدف سجله ماريو ماندوزكيتش في الدقيقة 26، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 49 قبل أن يسجل ليوناردو بونوتشي الهدف الثالث في الدقيقة 76.

واضطر نابولي لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد ماريو روي.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب محققا انتصاره السابع في الدوري هذا الموسم بدون أن يتلقى أية هزيمة، فيما توقف رصيد نابولي عند 15 نقطة في المركز الثاني متلقيا هزيمته الثانية هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة يونج بويز، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، فيما يستعد نابولي لمواجهة ليفربول يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.