المصري البورسعيدي والرجاء البيضاوي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي

المصدر: د ب أ

واصل المصري البورسعيدي مغامرته في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية) عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه اتحاد الجزائر أمس الأحد في إياب دور الثمانية للبطولة القارية.

وكان المصري فاز في مباراة الذهاب، التي جرت يوم الأحد الماضي ببورسعيد بالنتيجة ذاتها، ليحجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي في المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز 2 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ويدين المصري بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى محترفه الفلسطيني محمود وادي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 34، ليواصل تألقه بعدما أحرز هدف الفريق الوحيد في مباراة الذهاب.

ورغم المحاولات العديدة لاتحاد الجزائر لإدراك التعادل، لكنها باءت جميعا بالفشل في ظل بسالة دفاع المصري وحارس مرماه.

ويحلم الفريق البورسعيدي بأن يكون ثاني فريق مصري يتوج بالبطولة، بعد الأهلي الذي أحرز اللقب العام 2014.

وفي مباراة، أخرى، وأبقى الرجاء البيضاوي المغربي حلمه في التتويج ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما تأهل للدور قبل النهائي للمسابقة، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه كارا برازافيل الكونغولي في إياب دور الثمانية للبطولة أمس الأحد.

وكرر الفريق المغربي تفوقه على نظيره الكونغولي، بعدما سبق أن فاز ذهابا 2 / 1، لينتزع بطاقة الترشح للمربع الذهبي في البطولة ،بعدما فاز 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وارتدى النجم محسن ياجور ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدف الرجاء الوحيد في الدقيقة الرابعة.

وضرب الرجاء موعدا في المربع الذهبي للبطولة مع إنيمبا النيجيري، الذي تغلب 5 / 1 على رايون سبور الرواندي في مباراة الإياب، التي جرت بينهما في وقت سابق اليوم بنيجيريا، بعدما تعادله معه بدون أهداف ذهابا.