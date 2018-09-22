صلاح يعود لهز الشباك في فوز كبير لليفربول

المصدر: رويترز

عاد المصري محمد صلاح لهز الشباك في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المباراة التي حقق فيها ليفربول فوزاً كبيرا 3- صفر على ساوثامبتون ليحقق الفريق انتصاره السادس على التوالي ويتفوق على مانشستر سيتي وتشيلسي في صدارة الترتيب "السبت".

ومنح فيسلي هوت التقدم لليفربول عندما أحرز هدفا بالخطأ في مرماه بعد عشر دقائق من البداية عندما سدد شيردان شاكيري بقوة ردت من شين لونج لترتطم في قدم زميله المدافع الهولندي وتسكن الشباك.

وجعل غويل ماتيب النتيجة 2-صفر لليفربول بضربة رأس إثر تمريرة من ركلة ركنية في الدقيقة 21.

وتابع المهاجم الدولي المصري، الذي لم يسجل في أخر مباراتين بالدوري، تسديدة شاكيري من ركلة حرة التي ارتدت من العارضة ليضعها في المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع عن الشوط الأول ليحرز ثالث أهدافه هذا الموسم.

وفشل ساوثامبتون في العودة للمباراة في الشوط الثاني ليظل في المركز 14 بخمس نقاط مقابل 18 نقطة لليفربول متصدر الترتيب بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي متقدما بنقطتين عن مانشستر سيتي وثلاث نقاط عن تشيلسي الذي سيلعب على أرض وست هام يونايتد "الأحد".