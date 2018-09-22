وفاق سطيف يجرّد الوداد المغربي من لقبه الافريقي

المصدر: د ب أ

تأهل فريق وفاق سطيف الجزائري إلى الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد تعادله السلبي مع مضيفه الوداد الرياضي المغربي أمس الجمعة في إياب دور الثمانية بالبطولة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لتنتهي بالتعادل السلبي.

وتأهل وفاق سطيف للدور قبل النهائي، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت بالجزائر 1 / صفر.

يذكر أن الوداد الرياضي كان قد توج باللقب في الموسم الماضي، بعد تغلبه على الأهلي المصري 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن يلتقي وفاق سطيف مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين الأهلي وضيفه حوريا الغيني اليوم السبت.

وظهرت رغبة الوداد البيضاوي في الوصول إلى مرمى وفاق سطيف مبكرا، عندما حاول اسماعيل الحداد، مباغتة الحارس مصطفى زعبة، في الدقيقة الثالثة، تلتها تسديدة محمد النهيري، التي جانبت مرمى وفاق سطيف.

واستمر الوداد في الضغط على منافسه من خلال السيطرة على وسط الميدان، في حين فضل الفريق الجزائري التكتل الدفاعي ثم شن هجمات مرتدة، مثلما كان الأمر في الدقيقة 23، عندما اتيحت فرصة سانحة لمهاجمه الحبيب بوقلمونة، لكن تسديدته لم تكن بالقوة اللازمة.

ورد النهيري، بمحاولة في الدقيقة 26، تبعه الحداد في الدقيقتين 28 و40، ثم نوصير في الدقيقة 42، لكن كل هذه الهجمات باءت بالفشل أمام تألق الحارس زغبة ودفاعه، ونقص تركيز لاعبي الوداد.

جاء الشوط الثاني، مماثلا للأول، حيث سارع الوداد إلى حصار منطقة وفاق سطيف، وكاد الليبيري وليام جيبور، في الوصل إلى الشباك في الدقيقة 47.

ورد عبد المؤمن جابو بهجمة أخطر في الدقيقة 49، لكن تدخل السعيدي مدافع الوداد، في آخر لحظة، حرم قائد الوفاق من افتتاح التسجيل.

بعدها فرض الوداد البيضاوي، ضغطا رهيبا على مرمى سطيف، وخلق العديد من الفرص عن طريق جيبور في الدقيقة 54، وعبد اللطيف نوصير في الدقيقة 55 ، والنهيري في الدقيقة 57.

وعاد جيبور لإهدار الفرص السهلة في الدقيقة 61، عندما وجد نفسه وجها لوجه أمام زعبة، لكن كرته علت المرمى، كما أضاع الحداد هدفا محققا بعدما تصدى الحارس زغبة لرأسيته. وعلى النهج سار محمد اوناجم.

وأمام هذا المد الهجومي، عمد رشيد الطاوسي، مدرب وفاق سطيف، إلى الرد عن طريق الهجمات المرتدة عن طريق بوقلمونة، تارة، وقشة وجحنيط تارة أخرى.

وفي القوت المحتسب بدلا من الضائع، فشل جيبور، وايمن الحسوني، في هز شباك زغبة، رغم تواجدهما في وضعية مناسبة جدا.