واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ تصنيف الفيفا للمنتخبات

المصدر: رويترز

تقاسمت بلجيكا مع فرنسا بطلة العالم صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس في واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ التصنيف على مدار 25 عاما.

وحقق فريق المدرب روبرتو مارتينيز فوزين خلال الشهر الجديد، من بينهما الانتصار على أيسلندا في دوري الأمم، ليعادل رصيد فرنسا البالغ 1729 نقطة.

وتعادلت فرنسا في المقابل دون أهداف مع ألمانيا في ميونيخ في بداية مشوارها ببطولة دوري الأمم قبل أن تفوز 2-1 على هولندا.

والتغيير الوحيد في قائمة أول عشرة منتخبات هو تراجع الدنمارك إلى المركز العاشر خلف إسبانيا.

وقفزت ألمانيا، التي خرجت من الدور الأول لكأس العالم الماضية، ثلاثة مراكز في التصنيف لتتقدم إلى المركز 12.

وفيما يلي ترتيب أول عشرة منتخبات:

1- فرنسا وبلجيكا

3- البرازيل

4- كرواتيا

5- أوروجواي

6- إنجلترا

7- البرتغال

8- سويسرا

9- إسبانيا

10-الدنمارك