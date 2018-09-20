لوبيتيغي: لاعبو الريال يتدربون مثل "الحيوانات"

المصدر: رويترز

أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، جولين لوبيتيغي، عقب فوزه الكبير والمستحق 3-0 على روما الإيطالي في ملعب سانتياغو برنابيو، في أولى جولات دور المجموعات بدوري الأبطال ضمن المجموعة 7، أن اللاعبين هم أصحاب الفضل في هذا الانتصار، لأنهم "يتدربون كالحيوانات".

وأقر لوبيتيغي في تصريحات بعد المباراة: "الفضل يعود للاعبين الجيدين للغاية، والذين يتدربون بقوة كالحيوانات، بسلوك رائع هذا يساعد على تطور الفريق مع ودون الكرة، هم يساعدوننا نحن المدربين، وهم الأبطال الحقيقيون".

وأضاف: "قدمنا مباراة جيدة أمام فريق يجبرك على بذل أفضل ما لديك، وكان على بعد هدف واحد من بلوغ نهائي النسخة الماضية، وقام بتدعيم صفوفه، لعبنا جيداً وصنعنا فرصاً كثيرة".

وأجرى لوبيتيغي تغييراً في حراسة المرمى، ودفع بالكوستاريكي كيلور نافاس كأساسي على حساب البلجيكي تيبو كورتوا، إلا أنه رفض التأكيد على كونه الحارس الأساسي في هذه البطولة: "لدينا دائماً خيار رائع في حراسة المرمى".

كما تحدث مدرب منتخب إسبانيا الأسبق عن تطور أداء فريقه داخل الملعب: "نقوم بعمل متواصل خلال الأشهر الماضية، والفريق يواصل التطور والتحسن، ولكننا ما زلنا في البداية، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لأننا بصدد مباراة قوية أمام إسبانيول في "الليغا".

وكال مدرب الميرينجي المديح للمهاجم الدومينيكي الشاب ماريانو دياز في أول ظهور له مع الفريق بالبطولة وتسجيله هدفاً رائعاً.

وقال في هذا الصدد: "هو من أبناء النادي ولديه شخصية ريال مدريد، ويعرف أهمية هذه البطولة لنا، كان ظهوره الأول رائعاً، وسجل هدفاً استثنائياً".