ليفربول ينتزع فوزاً صعباً من باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

انتزع فريق ليفربول الإنجليزي فوزا صعبا من ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل سرفينا زفيزدا الصربي مع نابولي الإيطالي سلبيا.

وتقدم ليفربول بهدف سجله دانيل ستوريدج في الدقيقة 30 ثم أضاف جيمس ميلنر الهدف الثاني في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، ثم سجل توماس مونييه هدف باريس سان جيرمان الأول في الدقيقة 40 قبل أن يسجل كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 83 إلا أن روبرتو فيرمينو سجل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي المباراة الثانية، فجر سرفينا زفيزدا مفاجأة كبيرة وتعادل مع ضيفه نابولي سلبيا.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصد كل منهما على نقطة.

وبنتائج مباريات اليوم تصدر ليفربول المجموعة برصيد ثلاث نقاط وتقاسم نابولي المركز الثاني مع سرفينا زفيزدا فيما قبع فريق باريس سان جيرمان في المركز الرابع الأخير بلا نقاط.