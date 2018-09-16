الريال يتعثر أمام بلباو ويتأخر نقطتين عن برشلونة في الليغا

المصدر: أ ف ب

تعثر ريال مدريد للمرة الأولى هذا الموسم بتعادله مع مضيفه أتلتيكو بلباو 1-1 السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني، ليتخلف بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر وحامل اللقب.

ولم ينجح لاعبو المدرب جولن لوبيتيغي في قلب الطاولة على مضيفيهم الباسكيين في الشوط الثاني، على رغم نجاح المدرب في تبديلاته التكتيكية. وبالتالي لم يتمكن الفريق الملكي من فض الأمور مع مضيفه الباسكي بعدما تعادلا مرتين الموسم الماضي، سلبا في مرحلة الذهاب على ملعب "سان ماميس" وإيجابا 1-1 إيابا في "سانتياغو برنابيو".

وبعد دقيقة ونصف من بداية المباراة، افتتح الكرواتي لوكا مودريتش المرشح لجائزة الكرة الذهبية العمليات بتسديدة أرضية من دخل المنطقة مرت قرب القائم الأيسر لمرمى الحارس أوناي سيمون بعد ارتطامها بأحد المدافعين.

وتألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بصد تسديدتين اولاهما بقدمه والثانية بالسيطرة عليها مباشرة من اللعبة نفسها ومن اللاعب نفسه يوري بيرشيش (23).

وحرم الحارس سيمون الفريق الملكي افتتاح التسجيل بتصيده لتسديدة ماركو أسنسيو بقبضة يده اليسرى (29).

الا ان أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل بعد دقيقتين عبر إيكر مونيان متابعا كرة في قلب المرمى تلقاها بالكعب من اينياكي وليامس اثر هجمة مرتدة سريعة من اليمين(31).

وبعدها بأربع دقائق ألغى الحكم خوسيه لويس غونزاليس هدفا لأتلتيكو بلباو بداعي التسلل، ثم تصدى الحارس سيمون لتسديدة مودريتش الأرضية من خارج المنطقة قبل ان تخترق الزاوية اليمنى البعيدة لمرماه(37).

وفي الشوط الثاني حرم الحارس سيمون الضيوف تسجيل إصابة التعادل، إذ صد تسديدة الويلزي غاريث بايل من ضربة حرة من خارج المنطقة ثم صد بعدها المتابعة من القائد سيرخيو راموس (59). وبعدها دفع المدرب لوبيتيغي بإيسكو بدلا من مودريتش، بعدما سبق له إشراك البرازيلي كاسيميرو في بداية الشوط الثاني بدلا من داني سيبايوس.

ولم يتأخر إيسكو في تسجيل إصابة التعادل برأسه الى يمين الحارس سيمون متطاولا لكرة رفعها بايل من اليمين (64).

وتفوق الحارس سيمون على نفسه وصد تسديدة أسنسيو المنفرد (67) وارتدت الكرة الى الفرنسي كريم بنزيمة الذي سددها من مشارف المنطقة خارج الخشبات الثلاث، كذلك تألق كورتوا في صد تسديدة البديل ريكو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2).

ويستقبل ريال مدريد حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة روما الإيطالي الاربعاء 19 ايلول/سبتمبر في دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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