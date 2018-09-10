استبعاد بالوتيلي من تشكيلة إيطاليا قبل مواجهة البرتغال

المصدر: رويترز

يغيب ماريو بالوتيلي مهاجم منتخب ايطاليا، الذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب مستواه خلال التعادل 1-1 أمام بولندا يوم الجمعة الماضي، حتى عن مقاعد البدلاء عندما يخوض الفريق مباراة أمام مضيفه البرتغالي في دوري الأمم الاوروبية لكرة القدم اليوم الاثنين.

وغاب اسم المهاجم غريب الأطوار عن تشكيلة الفريق مع اعلان الاتحاد الايطالي لكرة القدم عن اسماء 23 لاعبا اختارهم المدرب روبرتو مانشيني للمباراة أمام بطل اوروبا على استاد دا لوش.

وفي وقت سابق، انضم زبيجنيف بونياك مهاجم بولندا السابق والرئيس الحالي للاتحاد المحلي للعبة، لمنتقدي أداء بالوتيلي يوم الجمعة الماضي حيث لم يظهر اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في كامل لياقته.

وكانت هذه أول مباراة لبالوتيلي هذا الموسم عقب أشهر من مفاوضات طويلة للانتقال انتهت بقراره البقاء مع نيس الفرنسي.

وقال بونياك في مقابلة اذاعية مع شبكة راي التابعة للدولة "لم يكن بالوتيلي مستعدا لمباراة مثل هذه من وجهة نظر بدنية".

واضاف "خطأه انه لم يستعد. لا يمكن للاعب محترف ان يظهر بمثل هذه الحالة. لم يكن له أي فائدة".

واستدعى المدرب الجديد مانشيني بالوتيلي في مايو الماضي وذلك لأول مرة منذ نهائيات كأس العالم 2014 التي أقدم خلالها على تصرفات كانت عرضة لانتقادات من بعض اللاعبين الكبار.