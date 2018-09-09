ليستر سيتي يجدد عقد ماجواير حتى 2023

المصدر: د ب أ

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الأحد عن تجديد عقد مدافعه الدولي هاري ماجواير لمدة خمسة أعوام.

وسعى مانشستر يونايتد كثيرا لضم ماجواير لكن المدافع الدولي قرر رهن مستقبله في ليستر والبقاء مع الفريق حتى 2023.

وشارك ماجواير في مباراته الدولية رقم 13 مع منتخب إنجلترا من خلال المباراة التي خسرها الفريق 1 /2 أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبي.

وانضم ماجواير إلى ليستر في صيف عام 2017 قادما من هال سيتي مقابل 17 مليون جنيه استرليني.

وقال ماجواير للموقع الرسمي لليستر سيتي "منذ قدومي إلى هذا النادي وأنا أدرك أن هذه التجربة في مصلحتي".

وأضاف "لقد منحوني فرصة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ومساعدتي على المشاركة في كأس العالم، لذا اتوجه لهم بكل الشكر".

وختم بالقول "أدين للنادي بالكثير واتطلع للمستقبل".