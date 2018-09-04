الحكم على مورينيو بالسجن لمدة عام

المصدر: د ب أ

تقبل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد الإنجليزي والسابق لريال مدريد الإسباني، عقوبة السجن لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.

وبحسب صحيفة "ال موندو" الإسبانية فقد تورط مورينيو في تضليل مكتب الضرائب الإسباني بشأن مستحقات مالية تبلغ 3.3 ملايين يورو.

ووجهت النيابة العامة الإسبانية تهمتين إلى مورينيو بالتهرب الضريبي حينما كان مدرباً لريال مدريد.

وذكرت السلطات الإسبانية إن مورينيو مدين بمبلغ 3.3 ملايين يورو لمصلحة الضرائب.

وقال النائب العام إن المدرب البرتغالي لم يبلغ عن عوائده من حقوق استخدام صورته في إقرارته الضريبية لإسبانيا عن الدخل في عامي 2011 و2012.

وأشارت صحيفة "ال موندو" إلى أن مورينيو توصل لاتفاق مع سلطات الضرائب بشأن حكمين يقضي كل واحد منهما بحبسه ستة أشهر مع وقف التنفيذ .

وينص القانون في إسبانيا على أنه يمكن للمتهم، الذي حصل على عقوبة أقل من عامين على الجريمة الأولى على أن يقضيها تحت المراقبة وليس في السجن.