صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب في العالم

المصدر: رويترز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الاثنين أن المصري محمد صلاح سينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام إلى جوار كريستيانو رونالدو قائد البرتغال ولوكا مودريتش قائد كرواتيا ضمن قائمة مختصرة.

وسينافس صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لأول مرة في تاريخه على هذه الجائزة بينما رونالدو توج بها اخر عامين.

وساعد رونالدو ريال مدريد للفوز بلقبه الثالث على التوالي لدوري أبطال أوروبا قبل انتقاله إلى يوفنتوس في يوليو تموز الماضي.

وسينافس مودريتش، الذي ساهم أيضا في فوز ريال مدريد بدوري الأبطال وأفضل لاعب في كأس العالم الأخيرة التي قاد خلالها منتخب بلاده للمباراة النهائية، زميله السابق على الجائزة خلال حفل سيقام في لندن في 24 سبتمبر أيلول الحالي.

وسجل المهاجم المصري 44 هدفا مع ليفربول الموسم الماضي وساهم في بلوغ الفريق الإنجليزي نهائي دوري الأبطال قبل الخسارة أمام ريال مدريد.

وتنافس هذا الثلاثي قبل أيام على جائزة أفضل لاعب في أوروبا والتي توج بها مودريتش.

وكشف الفيفا عن قائمة مختصرة تضم المرشحين لنيل سبع جوائز سيتم توزيعها في حفل لندن حيث سيتنافس زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا وديدييه ديشان مدرب فرنسا وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق على جائزة أفضل مدرب في 2018.

وضمت قائمة أفضل حارس مرمى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي والفرنسي هوجو لوريس قائد فرنسا وحارس توتنهام هوتسبير الإنجليزي وكاسبر شمايكل حارس الدنمرك وليستر سيتي الإنجليزي.

وفي جائزة أفضل لاعبة تتنافس النرويجية هيجربيرج لاعبة أولمبيك ليون وزميلتها الألمانية جينفير ماروجان ومارتا قائدة البرازيل ولاعبة أورلاند برايد الأمريكي.

وستتنافس الفرنسية رينالد بيدروس مدربة ليون وأساكو تاكاكورا مدربة منتخب اليابان وسارينا فيجمان مدربة منتخب هولندا على جائزة أفضل مدربة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف عشرة أهداف أبرزها للويلزي جاريث بيل والروسي دينيس تشيرشيف وكذلك سيتنافس صلاح مع رونالدو أيضا على هذه الجائزة.

كما رشح الفيفا جماهير بيرو وكذلك جماهير اليابان والسنغال فضلا عن أحد مشجعي فريق من تشيلي لجائزة أفضل جمهور.

المرشحون النهائيون لجائزة 👑 #TheBest من FIFA لأفضل لاعب:

- كريستيانو رونالدو 🇵🇹

- لوكا مودريتش 🇭🇷

- محمد صلاح 🇪🇬 @MoSalah #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/u6JI99XHBe