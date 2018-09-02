برشلونة يكتسح هويسكا بثمانية أهداف

المصدر: د ب أ

أحرز الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وقام بصناعة مثلهما، ليقود فريقه برشلونة لقلب تأخره صفر / 1 أمام ضيفه هويسكا إلى فوز كاسح 8 / 2 اليوم الأحد في المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم في المرحلة ذاتها عن فوز ألافيس على ضيفه إسبانيول 2 / 1، فيما تعادل ليفانتي مع ضيفه بلنسيه 2 / 2.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي واصل انطلاقته المثالية في البطولة بتحقيقه فوزه الثالث على التوالي، إلى تسع نقاط ليحافظ على العلامة الكاملة في جميع مبارياته التي خاضها حتى الأن ، ويستعيد الصدارة مجددا بفارق الأهداف أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، تجمد رصيد هويسكا، الوافد الجديد للمسابقة، عند أربع نقاط المركز الثالث عشر.

وتقدم هويسكا بهدف مباغت حمل توقيع خوان هيرنانديز في الدقيقة الثالثة، قبل أن يسجل ميسي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 16، ليتمكن من هز شباك الفريق السابع والثلاثين من إجمالي 40 فريقا واجهها اللاعب الأرجنتيني خلال مسيرته بالمسابقة.

وجاء الهدف الثاني لبرشلونة عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز خورخي بوليدو لاعب هويسكا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 24، قبل أن يسجل النجم الأوروجواياني لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 39، ليفتتح أهدافه مع الفريق الكتالوني في الموسم الحالي.

وقلص أليكس جايار الفارق بتسجيله الهدف الثاني لهويسكا في الدقيقة 42، قبل أن يواصل برشلونة عقابه للفريق الضيف، حيث أضاف عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 48 و52، ثم عاد ميسي لهز الشباك مرة أخرى، مضيفا الهدف السادس وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 61.

ورفع اللاعب، الذي احتفل مؤخرا بمرور عشرة أعوام على ارتداءه القميص رقم 10 مع برشلونة، اهدافه إلى 387 هدفا في بطولة الدوري حتى الآن.

وأضاف خوردي ألبا الهدف السابع لبرشلونة في الدقيقة 81، فيما اختتم سواريز مهرجان الأهداف الكتالونية بتسجيله الهدف الثامن في الدقيقة الثانية (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

اتسمت بداية المباراة بالإثارة، فمن أول هجمة منظمة لهويسكا، أحرز هيرنانديز هدفا مبكرا ومباغتا للضيوف في الدقيقة الثالثة.

ومرر خورخي مورامون كرة عرضية من الناحية اليمنى، قابلها صامويل لونجو بضربة رأس لتصل الكرة إلى هيرنانديز، الخالي من الرقابة، الذي تواجد على بعد خطوات قليلة من المرمى، ليحول الكرة بعقب قدمه ويضعها على يمين الألماني مارك أندري تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، داخل الشباك.

انتظر برشلونة بعضا من الوقت حتى يمتص صدمة هدف هويسكا، قبل أن يفرض سيطرته على مجريات المباراة، حيث قاد لويس سواريز هجمة من الناحية اليمنى، ليمرر كرة عرضية في الدقيقة 13، ولكن أبعدها دفاع هويسكا في الوقت المناسب.

ولم تمر سوى ثلاث دقائق، حتى أدرك ميسي التعادل لبرشلونة بمجهود فردي، حيث وصلت إليه الكرة من على حدود منطقة الجزاء، ليراوغ لويس كوريا مدافع هويسكا، قبل أن يسدد بيمناه من داخل المنطقة، لتصطدم الكرة بباطن القائم الأيمن، قبل أن تحتضن الشباك.

واصل ميسي إبداعه، حيث قاد هجمة أخرى للفريق الكتالوني في الدقيقة 18، قبل أن يمررها إلى عثمان ديمبلي، الذي سدد ضعيفة في يد آكسيل فيرنير، حارس مرمى هويسكا، فيما أطلق إيفان راكيتيش تصويبة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 19، أبعدها حارس الضيوف بصعوبة بالغة لركنية ركنية لم تستغل.

وتابع ميسي تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق سواريز، ليسدد الأرجنتيني ضربة رأسـ ولكن الكرة ذهبت ضعيفة في أحضان فيرنير في الدقيقة 21.

ترجم برشلونة سيطرته على اللقاء، بعدما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 24، الذي جاء عبر النيران الصديقة.

وانطلق خوردي ألبا بالكرة من الناحية اليسرى، قبل أن يمرر كرة عرضية زاحفة، حاول خورخي بوليدو، مدافع هويسكا، إبعادها ولكنه غير اتجاه الكرة، التي ظلت تتهادى وهي في طريقها نحو المرمى حتى عانقت الشباك.

وكاد ديمبلي أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 29، حينما تلقى الكرة داخل المنطقة من ميسي، ليطلق قذيفة هائلة، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة قبل أن تأخذ طريقها إلى خارج الملعب.

حاول هويسكا العودة لأجواء المباراة مجددا، حيث سدد جونزالو ميليرو من على حدود المنطقة في الدقيقة 32، ولكن تير شتيجن كان لها بالمرصاد، في حين حصل برشلونة على ركلة حرة في الدقيقة 35 نفذها ميسي، غير أن الكرة علت العارضة بقليل.=

أضاع جيرارد بيكيه فرصة محققة لبرشلونة في الدقيقة 37، بعدما تلقى تمريرة عرضية سواريز من الناحية اليمنى، لكنه وضع الكرة برأسه في يد حارس هويسكا.

لم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى أضاف سواريز الهدف الثالث لبرشلونة، حيث تلقى تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى عن طريق ألبا، ليسدد المهاجم الأوروجواياني، الذي تواجد على القائم الأول، مباشرة من داخل المنطقة واضعا الكرة على يمين فيرنير.

واستعان حكم اللقاء بتقنية حكم الفيديو المساعد، بعدما أشار مساعده في البداية إلى وقوع ألبا في مصيدة التسلل، لكنه سرعان ما تراجع في قراره بعدما أثبتت التقنية صحة الهدف.

لم يهنأ برشلونة بفارق الهدفين كثيرا، بعدما قلص أليكس جايار الفارق بتسجيله الهدف الثاني لهويسكا في الدقيقة 42.

وتابع موسيس جوميز تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، اصطدمت في دفاع برشلونة، لتتهيأ الكرة أمامه ويرسل الكرة عرضية من يمين منطقة الجزاء، مرت من أمام تير شتيجن ويقابلها جايار، الخالي من الرقابة، ليسدد الكرة مباشرة على يمين الحارس الألماني داخل المرمى.

وأهدر فيليب كوتينيو فرصتين لبرشلونة في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، حيث كانت الأولى في الدقيقة 44، عندما توغل بالكرة من الناحية اليسرى وتبادلها مع خوردي ألبا، قبل أن يسدد من داخل المنطقة ويضع الكرة على يسار فيرنر، الذي تصدى لها بصعوبة.

وسدد كوتينيو تصويبة أخرى من خارج المنطقة في الدقيقة 45، ولكنها جاءت غير متقنة، لتخرج إلى ركلة مرمى وينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين.

واصل برشلونة نشاطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني، وأضاع ميسي فرصة تسجيل هدف آخر في الدقيقة 47، حينما تلقى تمريرة ماكرة من فيليب كوتينيو، ليجد ميسي نفسه منفردا بالمرمى، ويهيأ الكرة لنفسه قبل أن يطلق قذيفة صاروخية، لكن الكرة اصطدمت بالعارضة قبل أن تخرج إلى رمية تماس بغرابة شديدة.

وبعد مرور دقيقتين، أضاف عثمان ديمبلي الهدف الرابع لبرشلونة، عقب تلقيه تمريرة بينية من سواريز، ليسدد مباشرة قذيفة زاحفة بقدمه اليسرى من داخل المنطقة، ارتطمت الكرة بباطن القائم الأيسر، ثم احتضنت الشباك.

كاد برشلونة أن يستفيد من المساحات الخالية في دفاع هويسكا، الذي اندفع لاعبوه للهجوم بعشوائية، حيث تلقى سواريز تمريرة أمامية من سيرخيو بوسكيتس في الدقيقة 51، لينفرد بالمرمى من منتصف الملعب، لكنه سدد برعونة من داخل المنطقة، لكن الحارس أبعدها لركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

وجاءت الدقيقة 52 لتشهد الهدف الخامس لبرشلونة من خلال إيفان راكيتيتش، الذي تابع تمريرة سحرية من ميسي، ليسدد مباشرة بيمناه من داخل المنطقة، على يمين فيرنر، الذي حاول إبعاد الكرة دون جدوى لتسكن شباكه.

وأهدر سيرخي روبيرتو فرصة مؤكدة في الدقيقة 54، عندما تلقى تمريرة من اليسار عن طريق راكيتيتش، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وأضاع كوتينيو فرصة أخرى في الدقيقة 57، بعدما تلقى تمريرة من سواريز، لينفرد على إثره بالمرمى، ولكنه سدد دون تركيز، ليحولها فيرنير لركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

أجرى هويسكا تبديله الأول في الدقيقة 58 بنزول سيردار جورلير بدلا من صامويل لونجو.

وفي الدقيقة 62 أضاف ميسي الهدف السادس لبرشلونة، بعدما تلقى تمريرة سحرية من كوتينيو، لينفرد بالمرمى بعدما كسر مصيدة التسلل التي نصبها مدافعو هويسكا، قبل أن يسدد بيسراه من داخل المنطقة على يسار فيرنير، الذي خرج من مرماه لملاقاته.

هدأ إيقاع المباراة تماما، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب، بعد اطمئنان برشلونة على النتيجة وقيام مدربه إرنستو فالفيردي بإقحام بعض اللاعبين البدلاء، حيث نزل كليمنت لينجليت وأرتورو فيدال وآرثر بدلا من صامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش وسيرخيو بوسكيتس في الدقائق 65 و71 و76.

في المقابل، أجرى هويسكا تبديليه الثاني والثالث بنزول روبين سيميدو وإيزيكويل لافيا بدلا من أليكس جايار وخوان هيرنانديز في الدقيقتين 65 و72.

وحصل برشلونة على ركلة حرة مباشرة من على حدود المنطقة في الدقيقة 78، لينفذها ميسي الذي وضع الكرة بجوار القائم الأيسر مباشرة.

وشهدت الدقيقة 82 الهدف السابع لبرشلونة عن طريق خوردي ألبا، فبعد سلسلة من التمريرات القصيرة بين لاعبي برشلونة، تلقى ظهير أيسر الفريق الكتالوني تمريرة بينية متقنة من ميسي، المخترق لمنطقة الجزاء من الناحية اليسرى، ليستلم الكرة ثم وضعها من بين قدمي فيرنير وتحتضن الشباك.

وأضاع سواريز فرصة تسجيل هدف آخر في الدقيقة 89، حيث مرر سيرخي روبيرتو تمريرة أمامية إلى فيدال، الذي سدد ضربة خلفية مزدوجة غير متقنة، لتصل الكرة إلى سواريز، الذي سدد ضربة رأس مرت بجوار القائم الأيمن مباشرة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، حصل برشلونة على ركلة جزاء، عقب تعرض ميسي للإعاقة من قبل فيرنير داخل منطقة جزاء هويسكا، لينفذ المهاجم الأوروجواياني الركلة بنجاح، مسجلا الهدف الثامن لبرشلونة وهدفه الشخصي الثاني، وينتهي اللقاء بفوز ضخم لبرشلونة.