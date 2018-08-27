بن زيمة يقود الريال لسحق جيرونا برباعية وتصدر الليغا

المصدر: د ب أ

برهن ريال مدريد عن عزمه الأكيد للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم منذ البداية هذا الموسم، بعدما قلب تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه جيرونا إلى فوز ثمين 4 / 1 مساء الأحد في المرحلة الثانية للمسابقة.

ورفع الريال رصيده إلى ست نقاط بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، ليرتقي إلى الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين تجمد رصيد جيرونا عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

وتقدم جيرونا بهدف مباغت حمل توقيع بورخا جارسيا في الدقيقة 17، قبل أن ينتفض الريال في الوقت المناسب ويسجل هدفين عن طريق سيرخيو راموس وكريم بنزيمه في الدقيقتين 39 و52 من ركلتي جزاء.

وأضاف الجناح الويلزي جاريث بيل الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 59، قبل أن يعود بنزيمه لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الرابع للريال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 80.

بدأت المباراة بهجوم متوقع من جانب الريال، الذي أحرز نجمه الفرنسي كريم بنزيمه هدفا في الدقيقة السادسة، لكن حكم المباراة سرعان ما ألغاه بداعي التسلل.

وسنحت أول فرصة محققة للفريق الملكي في الدقيقة 14، عندما مرر ماركو أسينسيو كرة عرضية من الناحية اليسرى إلى إيسكو، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، دون مضايقة من أحد، ولكنه وضع الكرة بغرابة شديدة بجوار القائم الأيسر.

بمرور الوقت، بدأ جيرونا مبادلة الضيوف الهجمات، ومن أول هجمة منظمة للفريق، أحرز بورخا جارسيا هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 17.

وتابع جارسيا تسديدة زميله أنطوني لوزانو التي ارتدت من الدفاع، ليهيأ الكرة لنفسه، قبل أن يسدد تصويبة صاروخية من داخل المنطقة، في حراسة مدافعي الريال، لتسكن الزاوية اليسرى العليا للمرمى.

حاول جيرونا استغلال حالة الارتباك التي عانى منها لاعبو الريال عقب الهدف المباغت، حيث انطلق بيدرو بورو من الناحية اليمنى في الدقيقة 26، ليتبادل الكرة مع لوزانو، قبل أن يرسل تمريرة عرضية زاحفة، ولكن داني كارفخال أبعد الكرة في الوقت المناسب، لتصل الكرة إلى بيري بونس، الذي سدد من داخل المنطقة، لكنها اصطدمت في الدفاع، لتصل الكرة إليه مجددا ولكنه أطاح بها بعيدا تماما عن المرمى.

استعاد الريال اتزانه من جديد بمرور الوقت، حيث سدد مارسيللو من خارج المنطقة في الدقيقة 28، ولكن الكرة ذهبت إلى ركلة مرمى، قبل أن يطلق الألماني توني كروس قذيفة في الدقيقة 31، ولكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

وكاد سيرخيو راموس أن يدرك التعادل في مناسبتين، بعدما سدد ضربتي رأس في الدقيقتين 32 و35، ولكن الكرة ابتعدت عن المرمى.

وأضاع إيسكو فرصة أخرى في الدقيقة 38، عندما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، ليسدد مباشرة وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، ولكن المغربي ياسين بونو، حارس مرمى جيرونا، أبعد الكرة ببراعة، لتصل إلى بنزيمه الذي سدد مباشرة لترتد من الدفاع، قبل أن تتهيأ أمام أسينسيو الذي تعرض للإعاقة داخل المنطقة من قبل مارك مونييسا مدافع جيرونا، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق الأبيض.

ونفذ راموس ركلة الجزاء بنجاح، مسجلا هدف التعادل للريال في الدقيقة 39.

تبادل كلا الفريقين الهجمات خلال الدقائق المتبقية للشوط الأول ولكن بلا فاعلية، لينتهي الشوط بالتعادل بهدف لكل منهما.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مباغت من جانب جيرونا، الذي طالب لاعبوه بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 47 عقب سقوط لاعبه كريستيان بورتوجيس داخل منطقة جزاء الريال، ولكن حكم المباراة أشار باستمرار اللعب.

وأنقذ بونو الفريق المضيف من تلقي هدفا آخر في الدقيقة 50، بعدما تصدى ببراعة لقذيفة هائلة من داخل المنطقة عن طريق جاريث بيل.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى حصل الريال على ركلة جزاء أخرى، بعدما تعرض أسينسيو للإعاقة داخل المنطقة من قبل بونس، لينفذ بنزيمه الركلة ويسجل الهدف الثاني للريال في الدقيقة 52، بعدما وضع الكرة على يسار بونو، الذي ارتمى في الناحية المقابلة.

بمرور الوقت، نظم جيرونا صفوفه، وقاد بورتوجيس هجمة عنترية لأصحاب الأرض في الدقيقة 57، حيث انطلق بالكرة من منتصف الملعب، ولكنها طالت منه، ليخرج الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى الريال في الوقت المناسب ويبعدها عن المنطقة الخطرة.

أجرى جيرونا تبديله الأول في الدقيقة 58 بنزول كريستيان ستواني بدلا من أنطوني لوزانو.

استغل الريال المساحات الخالية في دفاع جيرونا، ليضيف بيل الهدف الثالث للفريق الأبيض في الدقيقة 59.

وتلقى الجناح الويلزي تمريرة أمامية من إيسكو، لينطلق بالكرة من الناحية اليمنى حتى وصل بها إلى منطقة الجزاء، قبل أن يسدد بيسراه داخل المرمى على يمين بونو، الذي خرج من مرماه لملاقاته.

دفع الريال بتبديله الأول، الذي جاء اضطراريا في الدقيقة 61 بنزول رافاييل فاران بدلا من مارسيللو المصاب.

وسدد توني كروس تصويبة من خارج المنطقة في الدقيقة 69، ولكن الكرة ذهبت سهلة إلى أحضان حارس جيرونا.

أجرى جيرونا تبديله الثاني في الدقيقة 71 بنزول أليكس جارسيا بدلا من بيري بونس، ليرد الريال بتبديله الثاني في الدقيقة 77 بنزول لوكا مودريتش بدلا من إيسكو.

وكاد بورخا جارسيا أن يقلص الفارق في الدقيقة 78، عندما سدد من داخل المنطقة على يسار نافاس، الذي أبعد الكرة باقتدار.

أجرى جيرونا تبديله الثالث في الدقيقة 79 بنزول أداي بينيتيز بدلا من بيدرو بورو، قبل أن يضيف بنزيمه الهدف الرابع للريال بعدها بدقيقة واحدة.

وتابع اللاعب الفرنسي تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق بيل، ليسدد مباشرة داخل الشباك، ليحتسب الحكم الهدف بعد الاحتكام لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي أثبتت صحة الهدف.

حاول جيرونا تقليص الفارق خلال الوقت المتبقي من المباراة، حيث سدد أليخاندرو جرانيل من خارج المنطقة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع على يمين نافاس، الذي أبعدها ببراعة، لينتهي اللقاء بفوز الريال بأربعة أهداف مقابل هدف.