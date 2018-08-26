صلاح يقود ليفربول للصدارة بهدف في شباك برايتون

المصدر: رويترز

أحرز المصري محمد صلاح هدفا في الدقيقة 23 ليفوز ليفربول 1-صفر على برايتون آند هوف ألبيون وينتزع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتحقيق ثالث انتصار على التوالي اليوم السبت.

وبدأ فريق المدرب يورجن كلوب اللقاء بقوة، لكنه واجه صعوبات أمام برايتون القادم من الانتصار على مانشستر يونايتد في الجولة الماضية، ورغم ذلك قاتل ليفربول للخروج بالنقاط الثلاث.

وقال جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول "برايتون كان قويا ومنظما ويملك لاعبين بوسعهم التقدم أيضا لذا لم يكن الأمر سهلا أبدا".

وأضاف "لكننا حافظنا على نظافة شباكنا وحققنا الانتصار. ندرك أن بوسعنا اللعب بشكل أفضل لكننا حققنا النتيجة المطلوبة".

وبعد بداية هجومية لأصحاب الأرض أنقذ ماثيو رايان حارس برايتون فرصة بضربة رأس من روبرتو فيرمينو قبل أن يسدد ترينت ألكسندر-أرنولد كرة من ركلة حرة في العارضة في الدقيقة 15.

وضغط جيمس ميلنر على إيف بيسوما أثناء محاولة برايتون إعداد الهجمة ووصلت الكرة إلى ساديو ماني ثم فيرمينو الذي مهدها لزميله صلاح، هداف الدوري في الموسم الماضي برصيد 32 هدفا، ليسدد بإتقان في المرمى.

ودافع برايتون بقوة وأحبط محاولات ليفربول وكاد ينتزع التعادل بضربة رأس من جروس لكن الحارس أليسون بيكر تصدى للمحاولة ببراعة في الدقيقة 88 قبل أن يسدد صلاح الكرة عاليا في اللحظات الأخيرة ويهدر فرصة إضافة الهدف الثاني.

وسيلعب ليفربول في ضيافة ليستر سيتي في الجولة المقبلة يوم السبت بينما يستضيف برايتون منافسه فولهام.

ويملك ليفربول تسع نقاط من ثلاث مباريات ويتقدم بنقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب وبورنموث.