ولفرهامبتون يفجر مفاجأة وينتزع التعادل من مانشستر سيتي

المصدر: د ب أ

فجر ولفرهامبتون مفاجأة بتعادله مع ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب 1 / 1 ،اليوم السبت في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح ويلي بولي التسجيل لفريق وولفرهامبتون في الدقيقة 57 ،ثم أدرك إيميريك لابورت التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة، 68 ليخرج كل فريق بنقطة واحدة من المباراة، ويرفع سيتي رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة ، مقابل نقطتين لفريق وولفرهامبتون.

وحقق مانشستر سيتي الفوز في مباراتيه الأوليين في مسيرته للدفاع عن اللقب ، لكنه تعرض لكبوته الأولى اليوم وأهدر نقطتين أمام ولفرهامبتون الصاعد من دوري الدرجة الأولى والذي تعادل مع إيفرتون وخسر أمام ليستر سيتي في مباراتيه السابقتين بالدوري.

بدأت المباراة باستحواذ من جانب مانشستر سيتي وبطموح هجومي ، لكن وولفرهامبتون أبدى إصرارا واضحا على الدخول في أجواء المواجهة أملا في تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب.

وقدم السيتي أكثر من محاولة خلال الدقائق الأولى كما نجح وولفرهامبتون في الوصول إلى منطقة جزاء الضيوف ،لكن دون خطورة كافية لهز الشباك.

وكاد إيلكاي جويندوجان أن يتقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 15 ، حيث هيأ له سيرخيو أجويرو كرة رائعة برأسه ،لكن جويندوجان سدد كرة تصدى لها الحارس روي باتريسيو بثبات.

واهتزت شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 20 ، حيث توغل جوني كاسترو داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية إلى زميله راؤول خيمينيز الذي أسكن لكرة في الشباك ، لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

ورد مانشستر سيتي بعدها بثوان ، حيث سدد أجويرو كرة قوية لكن الحظ عانده وتصدى القائم لها ، بينما أنقذ الحارس باتريسيو شباكه من هدف محقق في الدقيقة 22 ، عندما تصدى لكرة خطيرة سددها رحيم سترلينج من حدود منطقة الجزاء.

بعدها فرض مانشستر سيتي سيطرته بشكل أكبر ،وعزز ضغطه الهجومي بحثا عن التقدم ،لكن وولفرهامبتون وجه تركيزه إلى الجانب الدفاعي واكتفى في البحث عن الفرصة بالهجمات المرتدة.

وكاد لاعب الوسط البرازيلي فيرناندينيو أن يتقدم للسيتي في الدقيقة 34 من كرة زاحفة قوية وسط ارتباك في منطقة الجزاء ، لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ، كانت المحاولات الهجومية سجالا بين الفريقين مع تفوق للسيتي ، وقد تألق الحارس باتريسيو في التصدي لتسديدتين متتاليتين في الدقيقة 41 ، بينما تعاون دفاع مانشستر سيتي مع حارسه إديرسون مورايس في التصدي لهجمة خطيرة في الدقيقة 43 .

وبدأ الشوط الثاني بإيقاع سريع وإصرار واضح من السيتي لهز الشباك لكن محاولاته المبكرة لم تسفر عن جديد ، لتتعزز ثقة ولفرهامبتون بشكل أكبر.

وفي الدقيقة 56 كاد هيلدر كوستا أن يتقدم لوولفرهامبتون ، حيث توغل داخل منطقة الجزاء متحديا الرقابة الدفاعية وسدد بقوة، لكن الحارس إديرسون تصدى للكرة ببراعة.

وبعد ثوان اهتزت شباك مانشستر سيتي بهدف مثير للجدل ، حيث أرسل جواو موتينيو كرة عالية أما المرمى حاول مات دوهيرتي تسديدها برأسه، لكنه وجهها بلمسة خفيفة إلى زميله ويلي بولي دفع بها إلى داخل الشباك ، وقد أظهر التسجيل المصور أن بولي دفع بالكرة بيده ، لكن الهدف احتسب ليتقدم ولفرهامبتون 1 / صفر .

وكثف مانشستر سيتي محاولاته حتى أدرك التعادل في الدقيقة 68 ، حيث سدد جويندوجان كرة عالية من ضربة حرة ، وجهها إيميريك لابورت برأسه إلى داخل الشباك معلنا تعادل السيتي 1 / 1 .

وكاد البديل جابرييل خيسوس أن يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 77 ، حيث تلقى عرضية عالية وسددها برأسه بقوة لكن الحارس باتريسيو تصدى لها ببراعة.

وتوالت المحاولات التهديفية من جانب السيتي بحثا عن خطف هدف الفوز ، لكن ولفرهامبتون تمسك بالصلابة الدفاعية لانتزاع نقطة التعادل أمام مانشستر سيتي ، وانتهت المواجهة بالفعل بنتيجة 1 / 1 .