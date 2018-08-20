صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين أن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017 / 2018 ضمت النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وصيف بطل دوري أبطال أوروبا إلى جانب الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو اللذين توجا مع ريال مدريد بلقب دوري الأبطال.

وكان مودريتش ورونالدو ضمن تشكيلة ريال مدريد لدى فوزه على ليفربول 3 / 1 في مايو الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا بكييف ، ليتوج الريال باللقب للموسم الثالث على التوالي.

كذلك وصل مودريتش ضمن صفوف المنتخب الكرواتي إلأى نهائي كأس العالم 2018 بروسيا ، وتوج بجائزة أفضل لاعب في المونديال.

أما النجم البرتغالي رونالدو الذي يلعب حاليا ليوفنتوس الإيطالي ، فقد توج هدافا لدوري الأبطال للموسم السادس على التوالي.

وحسمت القائمة عبر تصويت من قبل 80 مدربا للفرق المشاركة بدور المجموعات بكل من بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

ويجرى الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا في 30 أغسطس الجاري خلال حفل سحب قرعة دور المجموعات لكل من البطولتين لموسم 2018 / 2019 .

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الأوروبي ، دييجو جودين وأنطوان جريزمان لاعبي أتلتيكو مدريد الإسباني الفائر بالللقب ، ودميتري باييه لاعب مارسيليا الفرنسي الوصيف.

أما قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة ، فضمت أدا هيجربرج وأماندين هنري لاعبتي ليون بطل دوري أبطال أوروبا للسيدات ، وبرنيل هاردر لاعبة فولفسبورج الألماني وصيف البطل.