راموس ينفي تعمده الإضرار بمحمد صلاح

المصدر: د ب أ

رد قائد نادي ريال مدريد لكرة القدم، سيرخيو راموس، على الانتقادات الأخيرة التي وجهها له الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على خلفية التصرفات التي قام بها اللاعب في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الأخير والتي تسببت في إصابة خطيرة للاعب المصري محمد صلاح.

وقال راموس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الثلاثاء في العاصمة الاستونية تالين على هامش مباراة بطولة كأس السوبر الأوروبية المقرر إقامتها اليوم الأربعاء: "لن أؤكد مجددا على هذا الموضوع، رأي كل شخص يجب أن يحترم وقد قلت رأيي قبل ذلك وسأقوله مرة أخرى، هو (صلاح) تعلق بذراعي أولا ولم يكن لدي أي نية للإضرار بأحد الزملاء".

وخرج صلاح، نجم ليفربول، من ملعب المباراة مصابا بعد احتكاك مع راموس، مما أثر سلبيا على الفريق الإنجليزي الذي خسر اللقاء في النهاية أمام ريال مدريد بنتيجة 3 / 1.

وأضاف راموس قائلا: "إنه يريد تبرير عدم فوزه بالمباراة النهاية، إنه ليس النهائي الأول الذي يخسره، فليهتم بشأنه ويتركنا نحن الذين نقدم منذ سنوات مستويات عالية للغاية".

وحاول راموس التخفيف من نبرته العدائية ضد كلوب، حيث أكد أنه صوت لصالحه كأحد أفضل المدربين في العام.

واستطرد المدافع الإسباني المخضرم قائلا: "بالفعل لقد صوت لصالحه كأحد أفضل المدربين في الموسم، بالنسبة لي ذلك الرأي لن يجعلني أتراجع عن الاعتراف بأنه كان أحد أفضل المدربين في العالم وذلك حتى يشعر بالمزيد من الهدوء".

وكان كلوب قد عاد قبل بضعة أيام لانتقاد تصرفات راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير الذي أقيم في العاصمة الأوكرانية كييف في مايو الماضي.