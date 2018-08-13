بايرن ميونخ يتوّج بكأس السوبر الألمانية

المصدر: د ب أ

توج فريق بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الألمانية لكرة القدم، للمرة السابعة في تاريخه، بتغلبه على آينتراخت فرانكفورت 5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.

وسجل أهداف بايرن ميونخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 21 و26 و54 ،والفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة 63، واختتم تياجو ألكانتارا أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة 85.

وشارك بايرن ميونخ في المباراة باعتباره حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، بينما توج آينتراخت فرانكفورت بلقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي بفوزه على بايرن 3 / 1 في النهائي في مايو الماضي.

وهذه هي المباراة الرسمية الأولى لبايرن ميونخ تحت قيادة مديره الفني الجديد كوفاتش، الذي تولى تدريب الفريق قادما من آينتراخت فرانكفورت بنهاية الموسم الماضي.

يذكر أن هذه المباراة هي الثانية لآينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الألماني، حيث سبق له خوضها في عام 1988، وخسر حينها أمام فيردر بريمن صفر / 2 ، أما بايرن ميونخ فقد خاض كأس السوبر 11 مرة، من إجمالي 18 نسخة وتوج باللقب سبع مرات.