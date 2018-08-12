فوز تشيلسي وتوتنهام في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

استهل فريق توتنهام مشواره في الموسم الجديد بالفوز على مضيفه نيوكاسل 2 / 1 ،اليوم السبت في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي افتتحت أمس الجمعة بفوز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 2 /1.

كما بدأ تشيلسي مشواره في الموسم الجديد بالفوز على مضيفه هيديرسفيلد تاون 3 /صفر.

وفي باقي المباريات فاز واتفورد على ضيفه برايتون 2 /صفر وكريستال بالاس على الوافد الجديد فولهام 2 /صفر وبورنموث على ضيفه كارديف سيتي 2 /صفر وتعادل وولفرهامبتون مع إيفرتون 2 /2.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك تقدم توتنهام، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بهدف سجله يان فيرتونخين بعد سبع دقائق فقط من بداية المباراة.

وأدرك خوسي لويس سامارتين ماتو التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 11، لكن ديلي ألي أعاد التقدم لتوتنهام في الدقيقة 18، ولم ينجح نيوكاسل في خطف التعادل حتى نهاية المباراة ليحقق توتنهام الفوز بنتيجة 2 / 1 ويحصد أول ثلاث نقاط له بالموسم مقتسما الصدارة مع مانشستر يونايتد.

وعلى ملعب جالفارم ستاديوم سجل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري ظهوره الأول بالدوري الممتاز مع فريقه الجديد تشيلسي بفوز خارج الديار.

وتقدم الفرنسي نجولو كانتي بهدف لتشيلسي في الدقيقة 34 ثم أضاف اللاعب الإيطالي الجديد جورجينيو فريلو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 45 قبل ان يختتم الإسباني بيدرو رودريجيز التسجيل في الدقيقة 80.

وسجل فولهام ظهوره الأول في دوري الأضواء بعد فترة من الغياب بالخسارة على ملعبه أمام كريستال بالاس بهدفين دون رد.

وسجل جيفري شلوب وويلفريد زاها هدفي كريستال في الدقيقتين 41 و80.

وفاز واتفورد على ضيفه برايتون بهدفين نظيفين تكفل بهما روبرتو بيرييرا في الدقيقتين 34 و54.

وفاز بورنموث على ضيفه كارديف سيتي بهدفين نظيفين أحرزهما ريان فراسير وكاليوم ويلسون في الدقيقتين 24 و90.

وعلى ملعب مولينيو تقدم ريتشاردليسون دي أندرادي بهدف لإيفرتون في الدقيقة 17.

ولعب إيفرتون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 لطرد فيل جاجيلكا.

واستغل وولفرهامبتون النقص العددي في صفوف إيفرتون ورد بهدف التعادل في الدقيقة 44 بواسطة روبين نيفيز.

وسجل ريتشاردليسون الهدف الثاني له ولإيفرتون في الدقيقة 67 ولكن راؤول خيمينيز أدرك التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 80.