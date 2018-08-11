بوغبا يسجل أول أهداف (البريمير ليغ) لموسم 18/2019

المصدر: د ب أ

استهل مانشستر يونايتد حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمير ليغ) بالفوز على ضيفه ليستر 2 / 1 أمس الجمعة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد بول بوغبا في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، وهو أول يسجل في (البريمير ليغ) هذا الموسم، وأضاف لوك شاو الهدف الثاني في الدقيقة 83، فيما سجل هدف ليستر سيتي جيمي فاردي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وحصد مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، فيما يظل فريق ليستر سيتي بلا نقاط.

وكان مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني، فيما أنهى ليستر سيتي الموسم الماضي محتلا المركز التاسع.