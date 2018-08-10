لوكا مودريتش يصيب ريال مدريد في مكمن!

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت "روسيا اليوم" أمس الخميس، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، توصل إلى اتفاق مع صانع ألعاب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا، لوكا مودريتش، حول عقده الشخصي مع النيرادزوري.

ونقلت عن موقع "sportbox.ru" الروسي أن مصدرا في فريق إنتر ميلان، أكد بأن لوكا مودريتش سيحصل على 10 ملايين يورو سنويا في حال انتقاله إلى إنتر ميلان. إضافة إلى أن المستثمرين الصينيين للنادي وعدوا اللاعب الكرواتي بإبرام عقد مغر في الصين، حيث سينهي مسيرته هناك.

وسيحاول الفريق الإيطالي الآن، الاتفاق مع نادي ريال مدريد.

وبدوره سيطالب لوكا مودريتش رئيس الفريق الملكي فلورنتينو بيريز الالتزام باتفاق الشرف بين الطرفين، الذي يوافق ريال مدريد بموجبه على السماح لأفضل لاعب في مونديال "روسيا 2018" بالرحيل في حال تلقيه عرضا مناسبا.

وتم الكشف، في وقت سابق، عن أن ريال مدريد سيقدم شكوى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوويفا) ضد إنتر ميلان بسبب إجراء مفاوضات مع الكرواتي.

ومن جهتها ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن لوكا مودريتش أبلغ إدارة ريال مدريد برغبته في الرحيل عن النادي الملكي هذا الصيف، رغم تأجيل اجتماعه مع فلورنتينو بيريز، الذي كان مقررا عقده اليوم.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق الملكي لا يرغب بالسماح للاعب بالرحيل، وقام بتقديم عرض جديد له مع مضاعفة الراتب.

وكانت تقارير قد أكدت مؤخرا أن الفريق الإسباني يطلب 750 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، من أجل الاستغناء عن الكرواتي.

ويرتبط لوكا مودريتش البالغ من العمر 32 عاما، بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2020، ويتقاضى راتبا سنويا قدره 5.8 مليون جنيه إسترليني.

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