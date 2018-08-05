مودريتش يرفض الاستمرار مع «الريال»

المصدر: مدريد - وكالات

ذكرت تقارير صحفية، أمس أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش لا يزال مصراً على الرحيل من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، بالرغم من معارضة رئيس النادي الملكي لذلك.

وطلب مودريتش عقد اجتماع مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، وذلك لمناقشة مسألة رحيله عن الفريق، وفقا لصحيفة «آس». ويأتي طلب اللاعب الكرواتي بعد رفض بيريز مسألة رحيله، إلا أن مودريتش يأمل في خوض تحدّ جديد، ويوّد إقناع الرئيس بذلك.

وكان بيريز قد ردّ على التقارير التي تحدثت عن رغبة إنتر ميلان في ضم لاعب الوسط الكرواتي بالقول: «مودريتش لن يغادر ريال مدريد، لن يغادر ما لم يدفع أحدهم 750 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي، وليس يورو واحد أقل من ذلك». ويرتبط النجم الكرواتي ذو الـ 32 عاما بعقد مع الريال حتى 2020، ويتقاضى حاليا ما يصل إلى 9 ملايين يورو سنوياً.