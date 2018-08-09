انتقال كورتوا حارس تشيلسي إلى ريال مدريد

المصدر: د ب أ

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم أمس الاربعاء أن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، في سبيله للانتقال إلى صفوف النادي الملكي.

وأوضح ريال مدريد أن كورتوا (26 عاما) سيوقع عقدا لمدة ستة أعوام مع النادي.

وأضاف أنه سيتم تقديم كورتوا بعد ظهر اليوم الخميس في ملعب سانتياجو برنابيو بعد أن يجري الكشف الطبي.

وفي الوقت الذي سينتقل فيه كورتوا من تشيلسي إلى الريال، يرحل الكرواتي ماتيو كوفاتيشيتش من النادي الملكي إلى تشيلسي.

وأعلن تشيلسي أن لاعب الوسط (24 عاما) سيلعب ضمن صفوفه لمدة موسم على سبيل الاعارة.