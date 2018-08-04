سان جيرمان يفوز بكأس السوبر الفرنسية للمرة السادسة على التوالي

المصدر: د ب أ

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي، بتغلبه على فريق موناكو 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، بملعب شينزن بالصين.

وسجل أهداف سان جيرمان أنخيل دي ماريا (هدفين) في الدقيقتين 33 والأخيرة من المباراة وكريستوفر نكونكو في الدقيقة 40 وتيموثي ويا في الدقيقة 67.

يذكر أن هذا اللقب هو السادس على التوالي لسان جيرمان، فيما توج موناكو باللقب ثلاث مرات كان آخرها في 2000.

وشارك في المباراة الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون لتصبح أول مباراة رسمية له مع فريق باريس سان جيرمان بعد انضمامه له في يوليو الماضي.

كما أنها أول مباراة يقود فيها الألماني توماس توشيل الفريق، بعد أن تولى تدريبه في مايو الماضي.