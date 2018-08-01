"فيفا" يشيد بأخلاق محمد صلاح

المصدر: البيان الالكتروني

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأخلاق لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد تحقيقه أمنية الطفل السوري عمار حلبي في أميركا أراد مقابلته.

وقال "فيفا" في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: "أكثر من مجرّد لعبة، أخلاق رائعة من العالمي محمد صلاح، كما عوّدنا دائماً ومجهود كبير من منظّمة (MakeAWish) لتحقيق حلم عمّار.

وضمن التغريدة فيديو كان قد نشره نادي ليفربول على حسابه لمحمد صلاح وهو يستقبل الطفل السوري وعائلته.

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⚽️أكثر من مجرّد لعبة!🤩

أخلاق رائعة من العالمي @MoSalah كما عوّدنا دائماً ومجهود كبير من منظّمة @MakeAWish لتحقيق حلم عمّار! https://t.co/sotUwTcOhd

— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ٣١ يوليو ٢٠١٨