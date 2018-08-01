بالفيديو..محمد صلاح يحقق أمنية طفل سوري

المصدر: البيان الالكتروني

حقق النجم المصري محمد صلاح أمنية طفل سوري في أميركا أراد مقابلته .

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو لمحمد صلاح رفقة الطفل سوري وعائلته، في الولايات المتحدة الأميركية، أثناء تواجد بعثة ليفربول استعدادا للموسم المقبل.

وأوضح الموقع، أن الطفل البالغ من العمر 16 عاما، ويدعى عمار حلبي، والذي يحارب بشجاعة مرض ضمور العضلات، قد حصل على فرصة مقابلة بطله، محمد صلاح.

وذكر الموقع، أن صلاح أهدى عمار، قميصه والتقط معه عدة صور تذكارية.

وقال الطفل "الجميع يحبون محمد صلاح وأريد أن أصبح مثله".