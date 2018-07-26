محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشيستر سيتي في الكأس الدولية للأبطال

المصدر: د ب أ

قاد محمد صلاح فريقة ليفربول للفوز على مانشيستر سيتي بهدفين لهدف ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية .

وبفضل صلاح قلب فريق ليفربول الإنجليزي تأخره بهدف أمام نظيره مانشستر سيتي إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، بتوقيت جرينتش، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله ليروي ساني في الدقيقة 57 قبل أن يسجل النجم المصري محمد صلاح هدف التعادل في الدقيقة 63، عقب مشاركته في المباراة كبديل في الشوط الثاني، ثم أضاف ساديو ماني هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المباراة هي الأولى لصلاح مع ليفربول منذ إصابته في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في مايو الماضي.

ويلتقي مانشستر سيتي مع فريق بايرن ميونخ الألماني يوم الأحد المقبل، فيما يلعب ليفربول مع مانشستر يونايتد بعد غد السبت.