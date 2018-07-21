الكينية تشيبكوتش تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 3000 متر موانع

المصدر: د ب أ

حطمت العداءة الكينية بياتريس تشيبكوتش (27 عاما) أمس الجمعة الرقم القياسي العالمي لسباق 3000 متر موانع، وأحرزت لقب السباق اليوم في لقاء موناكو بزمن بلغ ثماني دقائق و32ر44 ثانية بفارق نحو 5ر8 ثانية عن الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم البحرينية روث جيبيت.

وكانت جيبيت استحوذت على الرقم القياسي العالمي منذ 2016 بزمن بلغ ثماني دقائق و78ر52 ثانية.

وحلت الأميركية كورتني فريركس بالمركز الثاني في سباق اليوم ضمن فعاليات الدوري الماسي وقطعت المسافة في تسع دقائق و85ر00 ثانية، فيما احتلت الكينية الأخرى هايفن كايينج المركز الثالث بزمن بلغ تسع دقائق و41ر04 ثانية.