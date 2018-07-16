غريزمان مرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم

المصدر: د ب أ

بات المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان مرشحا لجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الحالي بعد تتويجه مع منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا بعد أن حصد مع فريقه اتلتيكو مدريد الإسباني لقب الدوري الأوروبي.

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 24 أيلول/سبتمبر المقبل في لندن، ومن المتوقع أن يكون غريزمان متواجدا في قائمة المرشحين للجوائز.

وفاز منتخب فرنسا على نظيره الكرواتي 4 /2 في نهائي المونديال مساء الأحد حيث سجل جريزمان الهدف الثاني من ضربة جزاء وصنع الهدف الأول من ضربة حرة قبل أن يصنع الهدف الثالث.

وحل غريزمان ثانيا في قائمة هدافي المونديال التي تصدرها الإنجليزي هاري كين بستة أهداف، إذ سجل مهاجم اتلتيكو أربعة أهداف وصنع هدفين.

كما جاء غريزمان في المركز الثالث في قائمة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم خلف الكرواتي لوكا مودريتش والجناح البلجيكي ادين هازارد.

وقد يعزز كأس السوبر الأوروبي، الذي يجمع بين اتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد الذي يضم مودريتش بين صفوفه، فرصة غريزمان في أن يصبح الرجل الذي انهى هيمنة البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم.

ويدرك غريزمان أن لديه فرصة في المنافسة على الجائزة، لكنه علق بالقول "جائزة أفضل لاعب في العالم ليست في ذهني".

وأشار "الناس التي ستصوت، سنرى ما سيحدث، لا يزال أمامي كأس السوبر الأوروبي، اتمنى أن أقدم مباراة رائعة مع فريقي".

وسجل غريزمان هدفين خلال المباراة النهائية للدوري الأوروبي التي فاز خلالها اتلتيكو على اولمبيك مرسيليا 3 /صفر ليحصد أولى ألقابه الدولية، كما نال استحسان وسائل الإعلام بعدما قرر البقاء مع اتلتيكو حيث رفض عرضا سخيا من برشلونة.

وكانت إحدى الشركات التابعة لمدافع برشلونة جيرارد بيكيه تولت إنتاج فيلم وثائقي تحت اسم "القرار"، وعرض خلاله تسلل زمني للأحداث التي شهدتها المفاوضات بين برشلونة وغريزمان الذي قرر في النهاية البقاء في أتلتيكو مدريد.

وأكد غريزمان أنه يتطلع للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى مع اتلتيكو بعدما خسر الفريق الإسباني المباراة النهائية للبطولة في 2014 و2016 أمام ريال مدريد.

وتوج غريزمان بلقب كأس العالم 2018 مع فرنسا بعدما خسر المباراة النهائية ليورو 2016 أمام البرتغال.