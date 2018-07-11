ميسي حزين لرحيل رونالدو

المصدر: البيان الالكتروني

اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة إلى بأنه حزين للغاية على رحيل غريمه كريستيانو رونالدو من ريال مدريد وترك الدوري الإسباني والتوجه نحو يوفنتوس الإيطالي، مشيراً إلى أنه سيشعر بـ"الوحدة" الموسم المقبل بعد رحيل الدون.

وبحسب "العربية نت" فأن ليونيل ميسي اعترف للمقربين منه بأنه سيشعر بـ"الوحدة" في الدوري الإسباني عقب رحيل غريمه كريستيانو رونالدو، وأن العالم بأسره يعتقد أنه سيكون سعيداً لرحيل البرتغالي، لكن الحقيقة أن ميسي يشعر بالكثير من الحزن.

واضاف بدأ ميسي يشعر أن صفحة مهمة للغاية من تاريخه طويت إلى الأبد، فالتنافس مع رونالدو لن يحدث مجدداً والأخير يرتدي قميص يوفنتوس الإيطالي، وربما يفكر هو باتخاذ ذات القرار مستقبلاً والذهاب إلى مكان يكون حجم الضغوط فيه أقل.

يذكر ان يوفنتوس أنفق 132 مليون دولار للحصول على خدمات هداف ريال مدريد عبر تاريخه، وسيلعب معه حتى 2022.

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