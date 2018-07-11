الكشف عن أرقام صفقة رونالدو الخيالية مع يوفنتوس

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت صحيفة "ديلي ميل" تفاصيل "مثيرة" لعقد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني ليوفنتوس الإيطالي، من ضمنها مساهمة شركة "فيات" للسيارات، ونصيب وكيل أعمال اللاعب من الصفقة.

وانتقل رونالدو، 33 عاما، إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي الثلاثاء، في صفقة "تاريخية" بلغت قيمتها 132 مليون دولار.

ووفقا للصحيفة، حصل وكيل الأعمال البرتغالي خورخي مينديز على مبلغ قدره 14 مليون دولار من الصفقة، وهو الشخص الذي "هندس" موضوع انتقال اللاعب ليوفنتوس.

وسيتقاسم ناديا رونالدو السابقان، سبورتنغ لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، 5.8 ملايين دولار، من الصفقة.

ووافقت شركة "فيات" للسيارات بتكفل راتب رونالدو السنوي، والذي تبلغ قيمته 35 مليون دولار، الأمر الذي أثار استياء عمال الشركة الذين أعلنوا إضرابهم بسبب إنفاق الشركة للملايين من أجل النجم البرتغالي.

ويملك رئيس نادي يوفنتوس، أندريا أنييلي، قرابة 30 بالمئة من شركة "فيات"، مما سهل موضوع المساهمة المادية لشركة السيارات في تكاليف انتقال رونالدو.

ووفقا للعقد الجديد، سيتقاضى رونالدو 662 ألف دولار أسبوعيا، وهو الأجر الأعلى في الدوري الإيطالي بحسب سكاي نيوز.

وسيمتد عقد "الدون" مع يوفنتوس 4 أعوام، حتى صيف عام 2022.

«السيدة العـجوز»تخطف رونالـدو

رونالدو يعلق على انتقاله إلى السيدة العجوز