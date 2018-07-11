«السيدة العـجوز»تخطف رونالـدو

المصدر: Ⅶ ميلانو - رويترز

أعلن نادي يوفنتوس بطل إيطاليا، أمس، انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى صفوف السيدة العجوز، لأربع سنوات حتى نهاية يونيو 2022، مقابل 105 مليون يورو (117 مليون دولار) للنادي الملكي، الذي ثمّن مشوار رونالدو معه طيلة تسع سنوات ناجحة في مدريد.

وقال ريال بموقعه على الإنترنت: «يعلن ريال مدريد موافقته على انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس بناء على طلب اللاعب ورغبته».

وأضاف بيان النادي الملكي: «بالنسبة لريال مدريد سيظل كريستيانو رونالدو دائماً واحداً من رموز النادي الكبيرة، وملهماً للأجيال القادمة. سيظل ريال مدريد بيتاً لرونالدو».وتابع: «نتقدم بالشكر والعرفان للاعب الذي أثبت أنه الأفضل في العالم، وساعد في كتابة واحد من أروع الفصول في تاريخ النادي وكرة القدم العالمية».

من جانبه، أكد كريستيانو رونالدو، أن الوقت حان لمرحلة جديدة في حياته بعد أن انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي، وقال رونالدو في رسالة نشرها النادي الاسباني: «لقد فكرت كثيراً وأعتقد أن الوقت قد حان لفتح مرحلة جديدة في حياتي، ولهذا السبب طلبت من النادي قبول انتقالي».