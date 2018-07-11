الجزائري محرز إلى الـ "سيتي" بـ 60 مليون استرليني

المصدر: د ب أ

أعلن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعاقده رسميا من الجناح الجزائري الدولي رياض محرز في صفقة قياسية.

وسجل سيتي أغلى صفقة في تاريخه وتعاقد مع محرز (27 عاما) مقابل 60 مليون جنيه استرليني قادما من ليستر سيتي.

ويسعى سيتي منذ الشتاء الماضي للتعاقد مع محرز، لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح بسبب المطالب المالية لليستر سيتي.

وقدم محرز خطابا مكتوبا لليستر سيتي يفيد برغبته في الرحيل، لكنه رغم ذلك ظل طوال الموسم الماضي مع فريقه السابق وسجل 12 هدفا في 39 مباراة.

وعرض سيتي في البداية على ليستر 50 مليون استرليني لشراء محرز قبل أن يعود ويزيد من قيمة الصفقة.

وبلغت قيمة الصفقة القياسية السابقة لسيتي 57 مليون استرليني عندما تعاقد مع ايميريك لابورت من اتلتيكو مدريد مقابل 57 مليون استرليني في يناير الماضي.

وانضم محرز إلى ليستر في 2014 قادما من لوهافر مقابل 400 ألف جنيه استرليني.

ونال محرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في موسم 2015/2016 الذي شهد تتويج ليستر باللقب للمرة الأولى.

وسجل محرز 48 هدفا لليستر سيتي خلال 179 مباراة.