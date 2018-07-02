تفاصيل عقد محمد صلاح مع ليفربول

المصدر: وكالات

أكد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، توقيع نجمه محمد صلاح على عقد جديد طويل الأمد معه، وأنه ربط مستقبله مع "الريدز" بتوقيعه على العقد الجديد.

وقال النادي الإنجليزي في بيان له إن: "نادي ليفربول يؤكد توقيع محمد صلاح عقدا جديدا طويل الأمد. وقد التزم صلاح بالنادي في مستقبله بالتوقيع، بعد عام واحد من وصوله من روما".

وكان محمد صلاح قد انضم إلى ليفربول قادما من نادي روما، مقابل 34 مليون جنيه استرليني الصيف الماضي.

ويستمر العقد الجديد للنجم المصري لمدة خمس سنوات، أي حتى عام 2023، ولكنه لا يتضمن بندا بشأن مغادرة صلاح، إن أراد، النادي قبل انقضاء مدة العقد.

وكشفت صحيفة ليفربول إيكو المقربة من أسوار "إنفيلد" أن محمد صلاح سيحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ليصبح أحد اللاعبين الأعلى أجرا في صفوف الريدز متساويا مع الثنائي المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، والمدافع الهولندي فان دايك.

وكان اللاعب المصري يحصل على 90 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وفقا للتقارير الاعلامية.

وأحرز محمد صلاح (26 عاما) لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" برصيد 32 هدفا، في أول موسم له بقميص الريدز، و44 هدفا في جميع المباريات التي لعبها معه، والتي بلغ عددها 52 مباراة، وساعد ناديه على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما توج النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في انجلترا وجائزة رابطة كتاب كرة القدم الموسم الماضي، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

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