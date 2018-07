تفاصيل عقد محمد صلاح مع ليفربول

أكد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، توقيع نجمه محمد صلاح على عقد جديد طويل الأمد معه، وأنه ربط مستقبله مع "الريدز" بتوقيعه على العقد الجديد.

وقال النادي الإنجليزي في بيان له إن: "نادي ليفربول يؤكد توقيع محمد صلاح عقدا جديدا طويل الأمد. وقد التزم صلاح بالنادي في مستقبله بالتوقيع، بعد عام واحد من وصوله من روما".

وكان محمد صلاح قد انضم إلى ليفربول قادما من نادي روما، مقابل 34 مليون جنيه استرليني الصيف الماضي.

