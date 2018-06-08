نادال إلى نهائي رولان جاروس

عاقب رفائيل نادال صاحب الأداء القوي منافسه خوان مارتن ديل بوترو على اهداره للفرص ليبلغ نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة 11 في مسيرته بالفوز على منافسه الارجنتيني 6-4 و6-1 و6-2 اليوم الجمعة.

وكان الارجنتيني ديل بوترو قد وضع نادال في مشكلات دوما خلال المجموعة الأولى الصعبة لكنه دفع غاليا ثمن عدم استفادته من أية نقطة من النقاط الست التي سنحت له لكسر ارسال منافسه وهو متعادل 1-1 و4-4.

واستعاد نادال بطل فرنسا المفتوحة 10 مرات عافيته في الشوط العاشر لينتزع المجموعة الاولى فيما تبخرت قدرة ديل بوترو على المقاومة في ظل سطوع قوي للشمس على ملعب فيليب شاترييه.

وأحكم نادال قبضته على المباراة واستطاع تحقيق الفوز في ساعتين و14 دقيقة ليضرب موعدا في النهائي أمام النمساوي دومينيك تيم المصنف السابع.