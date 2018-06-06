الحكم بسجن عملاق كرة القدم الكرواتية ماميتش 6 سنوات

قضت محكمة كرواتية اليوم الأربعاء بسجن عملاق كرة القدم الكرواتية زدرافكو ماميتش لمدة ست سنوات ونصف السنة بتهمة الفساد.

وجرى إدانة ماميتش الرئيس التنفيذي السابق لنادي دينامو زغرب ووكيل اللاعبين السابق، بالتربح من صفقة انتقال لوكا مودريتش في 2008 إلى توتنهام الإنجليزي.

وغير مودريتش لاعب ريال مدريد الحالي الشهادة التي أدلى بها خلال التحقيقات عندما شهد في المحكمة واتهم في الوقت نفسه بالحنث باليمين.

وإذا تم إدانة مودريتش فإنه قد يتلقى عقوبة السجن لخمس سنوات.

ماميتش الذي سافر إلى البوسنة والهرسك قبل يوم واحد من صدور الحكم ضده، قائمة اتهاماته أيضا تتضمن التهرب الضريبي وسيتم نقل مدخرات من حساباته وحسابات عائلته إلى الموازنة العامة لكرواتيا.

ودانت المحكمة أيضا زوران شقيق زدرافكو ماميتش، ومسئول الضرائب ميلان بيرنار والمدير التنفيذي للاتحاد الكرواتي لكرة القدم دامير فربانوفيتش، بتهم الفساد.

وتم الحكم على زوران المدرب السابق لدينامو بالسجن 11 سنة مقابل أربع سنوات وشهرين لبيرنار وثلاث سنوات لفربانوفيتش.

