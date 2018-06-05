الفيفا يتقدم ببلاغ ضد موقع فياجوجو بسبب تذاكر كأس العالم

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ببلاغ جنائي ضد موقع فياجوجو الإلكتروني الذي يبيع تذاكر كأس العالم قائلا إنه يريد أن يحمي المشجعين والحيلولة دون إعادة بيع التذاكر بشكل غير مصرح به.

وقال الفيفا، ومقره زوريخ، اليوم الثلاثاء إنه تقدم ببلاغ لدى مكتب النائب العام في جنيف بعد أن تلقى شكاوى بخصوص ممارسات الشركة السويسرية مشيرا إلى أنه اعتمد في بلاغه على قانون التنافس غير العادل. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من فياجوجو.

وأضاف في بيان "هدف الفيفا من محاربة السوق السوداء للتذاكر هو إعطاء الأولوية لسلامة وأمن المشجعين وتطبيق خطة تسعير عادلة لتذاكر كأس العالم 2018".

وقال الفيفا إن موقعه على الإنترنت هو الجهة الشرعية الوحيدة لشراء تذاكر كأس العالم والمتاحة للبيع حتى 15 يوليو تموز.

وأضاف "الفيفا يعتبر بيع وتوزيع التذاكر بشكل غير قانوني قضية خطيرة".

وتابع "سيتم إلغاء التذاكر التي يتم شراؤها عبر قنوات توزيع غير مصرح لها، بما في ذلك كل التذاكر عبر فياجوجو إيه جي، بمجرد التعرف عليها. يحتفظ الفيفا بحق منع دخول أي شخص يحمل مثل هذه التذاكر إلى الاستاد".

