نيمار يدشن غداً عودته للملاعب

قال تيتي مدرب منتخب البرازيل اليوم السبت إن نيمار لن يبدأ مباراة الفريق الودية أمام كرواتيا غدا الأحد ضمن الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم، لكنه سيشارك في الشوط الثاني لينهي ثلاثة شهور من الغياب عن الملاعب للإصابة.

وغاب نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عن الملاعب منذ إصابته بالتواء في الكاحل وكسر في مشط القدم يوم 25 فبراير في مباراة بالدوري الفرنسي أمام مرسيليا.

وقال تيتي للصحفيين في ليفربول، التي تستضيف مباراة الغد: "سيجلس (نيمار) على مقاعد البدلاء لأنه لا يزال يتعافى. سيشارك في الشوط الثاني. من سيحل محله لا أدري لكن هذا ما سأفعله".

وقال تيتي إن نيمار، الذي أصبح أغلى لاعب في العالم عندما انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو (264 مليون دولار) في أغسطس آب الماضي، يجب أن يكون "بطلا" لبلاده لكن باقي زملائه يحتاجون للقيام بالدور ذاته. وسيبدأ ويليان مباراة الغد في الهجوم إلى جوار جابرييل جيسوس وسيحل فرناندينيو بدلا من المصاب ريناتو أوجوستو في وسط الملعب.