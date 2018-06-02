كوبر: صلاح سيشارك في المونديال من البداية

توقع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر تعافي محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي من الإصابة في الموعد المناسب مما يؤهله للمشاركة في مونديال روسيا من البداية.

وقال كوبر على هامش معسكر الفراعنة في بيرجامو بإيطاليا "سيكون متواجدا، نثق في ذلك، الأطباء قالوا أنه سيفعل".

وسجل صلاح 44 هدفا لليفربول هذا الموسم لكنه تعرض لإصابة في الكتف بعد التحامه بسيرجيو راموس خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاما حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب روسيا والسعودية وأوروغواي.