ريال مدريد يتعاقد مع البرازيلي رودريجو

أعلن ممثلو المهاجم البرازيلي الشاب رودريجو رودريجيز أنه انتقل إلى ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعقد لست سنوات قادما من فريق جريميو نوفوريزونتينو.

ونشر ممثلو اللاعب صورة لرودريجو البالغ عمره 18 عاما في ملعب ريال مدريد بقميص النادي ليلتحق حاليا بصفوف الفريق الثاني.

وقال رودريجو في حساب شركة (إن.جي سوكر) على إنستجرام "إنه لحلم أن أرتدي قميص أفضل ناد في العالم".

وأضاف "أنا متأكد أني في أفضل مكان للنمو كلاعب. أتمنى أن أجلب سعادة كبيرة للمشجعين وأفوز بالألقاب".

وذكرت تقارير أن ريال سيعلن ضم اللاعب إذا اجتاز الفحص الطبي.

وتعاقد ريال مع أحد أبرز المواهب البرازيلية فينيسيوس جونيور في مايو أيار 2017 مقابل 45 مليون يورو (52 مليون دولار) على أن ينضم خلال فترة الإعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة هذا الصيف.

