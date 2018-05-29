لماذا قرر محمد صلاح السفر إلى إسبانيا؟

قرر المصري الدولي محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي السفر إلى إسبانيا هذا الاسبوع للعلاج من إصابته في الكتف التي تعرض لها خلال المباراة أمام ريال مدريد الإسباني "السبت" الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج صلاح مصابا في الدقيقة 30 من المباراة التي انتهت بفوز الريال 3 /1 بعد التحام قوي من جانب المدافع الإسباني سيرخيو راموس.

وأكد اتحاد الكرة المصري أن صلاح سيسافر إلى إسبانيا لخوض برنامج تأهيلي بالاتفاق مع ليفربول من أجل اللحاق بمعسكر الفراعنة الذي يستعد للمشاركة في مونديال روسيا.

وتوج محمد صلاح قبل اسبوعين بجائزة لاعب الموسم من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتفوق صلاح على كيفن دي بروين ورحيم سترلينج ثنائي مانشستر سيتي وهاري كين هداف توتنام ودافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وجيمس تاركوفسكي لاعب بيرنلي.

ويعتبر صلاح أول لاعب عربي أو إفريقي يتوج بالجائزة التي انطلقت في موسم 1994 - 1995.

وفاز صلاح في وقت سابق بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين بالتصويت عن طريق اللاعبين المشاركين في الدوري كما فاز بجائزة أفضل لاعب من قبل رابطة النقاد الإنجليز.

كما بات صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يحصد الجائزة، مكررا الإنجاز الذي حققه كل من من مايكل أوين موسم 1997 - 1998 ولويس سواريز موسم 2013 - 2014.

وحصل صلاح على 33 جائزة حتى الآن خلال مسيرته الاستثنائية مع ليفربول، كان آخرها الفوز بثلاث جوائز في بداية الشهر الجاري حيث نال جائزتي لاعب الموسم في ليفربول من خلال تصويت الجماهير وكذلك اللاعبين ، بالإضافة لجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر أبريل الماضي.

كما تربع صلاح على صدارة قائمة هدافي الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه هاري كين.

وأحرز صلاح 44 هدفا مع ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، كما ساهم في تأهل الفريق لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 11 عاما.

طونال صلاح جائزتي أفضل لاعب أفريقي لعام 2017 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

كما حصل صلاح على جائزة لاعب الشهر في ليفربول سبع مرات، وجائزة لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين أربع مرات، ومن الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات.

وتوج صلاح أيضا بجائزة هدف الشهر في نادي ليفربول ست مرات، وجائزة "هدف الجولة" في دوري أبطال أوروبا "مرتين"، وجائزة "لاعب الجولة" بنفس المسابقة القارية أربع مرات.