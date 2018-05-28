رونالدو يثير الغموض مجدداً حول مستقبله

بعد يوم واحد من تصريحاته حول رحيله المحتمل عن نادي ريال مدريد الإسباني، عاد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إثارة الغموض مرة أخرى حول مستقبله، عندما بعث برسالة إلى أنصاره أمس الأحد قال فيها: "أراكم في العام القادم".

وقال اللاعب البرتغالي هذه العبارة خلال تواجده أمس بميدان نافورة "سيبيليس" بقلب العاصمة الإسبانية مدريد ليحتفل مع زملائه ووسط حضور الألاف من أنصار النادي الملكي بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، الذي حصده فريقه أول أمس السبت في العاصمة الأوكرانية كييف.

وكان رونالدو قد فجر مفاجأة كبيرة بعد دقائق من فوز ريال مدريد 3 / 1 على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي، حيث أشار في تصريحات لوسائل الإعلام إلى إمكانية رحيله عن النادي الإسباني.

وبعد ذلك عاد رونالدو لتخفيف نبرة تصريحاته القوية، حيث قال: "لم يكن علي أن أتحدث، ولكن عندما تكون صادقا وتمتلك مثل هذا القلب، تخرج منك بعض الأشياء رغما عنك، سأتحدث وعندما أتحدث فذلك يكون لأنني لدي شيء مهم لأقوله ولن أخفيه".

وأكد رونالدو، الذي فاز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، أربعة منها مع ريال مدريد، أنه سوف يتحدث هذا الأسبوع عن مستقبله.

وانضم رونالدو إلى ريال مدريد في 2009 ويمتد تعاقده معه حتى العام 2021.