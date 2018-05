صلاح: واثق من التواجد في روسيا وسأجعلكم تفتخرون

قال محمد صلاح مهاجم ليفربول ومنتخب مصر إنه واثق من مشاركته في كأس العالم لكرة القدم بعد تعرضه لإصابة قوية في الكتف خلال خسارة فريقه الانجليزي 3-1 أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم أمس السبت.

وفي تغريدة بحسابه على تويتر اليوم الأحد، قال صلاح هداف الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم "كانت ليلة صعبة للغاية، لكن أنا مقاتل. رغم كل الظروف، أنا واثق أنني سأكون في روسيا (في كأس العالم) لأجعلكم جميعا تشعرون بالفخر.

"حبكم ودعمكم سيمنحني القوة التي أحتاجها".

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e