صلاح: واثق من التواجد في روسيا وسأجعلكم تفتخرون

قال محمد صلاح مهاجم ليفربول ومنتخب مصر إنه واثق من مشاركته في كأس العالم لكرة القدم بعد تعرضه لإصابة قوية في الكتف خلال خسارة فريقه الانجليزي 3-1 أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم أمس السبت.

وفي تغريدة بحسابه على تويتر اليوم الأحد، قال صلاح هداف الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم "كانت ليلة صعبة للغاية، لكن أنا مقاتل. رغم كل الظروف، أنا واثق أنني سأكون في روسيا (في كأس العالم) لأجعلكم جميعا تشعرون بالفخر.

"حبكم ودعمكم سيمنحني القوة التي أحتاجها".

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e — Mohamed Salah (@MoSalah) May 27, 2018

ولم يكشف صلاح عن المزيد من التفاصيل حول إصابته، لكن تقارير اعلامية مصرية وانجليزية قالت إنه يعاني من التواء في الكتف وسيغيب لثلاثة أسابيع، مما يعني امكانية مشاركته في كأس العالم مع مصر التي تبدأ مشوارها في النهائيات ضد أوروجواي يوم 16 يونيو قبل أن تواجه روسيا والسعودية في مباراتيها التاليتين.

وسقط صلاح على كتفه تحت ضغط من سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد وغادر الملعب وهو يبكي بعد 31 دقيقة.

ووجه خروج صلاح ضربة قاصمة لآمال ليفربول في المباراة، ولم يستطع الفريق الانجليزي الحفاظ على الزخم الذي بدأ به المباراة النهائية بالاستاد الاولمبي في كييف.

واستقبل ليفربول ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، بينهم هدفان من خطأين فادحين لحارسه الألماني لوريس كاريوس، ليهدر فرصة احراز لقبه الأوروبي السادس.