فولهام يصعد للدوري الإنجليزي الممتاز

صعد فريق فولهام للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، بتغلبه على فريق أستون فيلا 1 / صفر، في ملحق الصعود والهبوط..

وكان الهدف الذي سجله توم كايرني في الشوط الاول هو الفيصل في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي، حيث تمكن فولهام من الصمود بعشرة لاعبين بعد طرد دينيس أودوي في الدقيقة 70.

الفوز أعاد فريق فولهام للدوري الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 2013 / 2014.

وقال كاريني لشبكة "سكاي سبورتس" : "إنه شعور نذهل، مثل شعور خارج الجسد. لديهم لاعبين يمتلكون خبرة كبيرة ولكني شعرت إنه حان وقتنا وبالفعل كان وقتنا. إنه حلم أصبح حقيقة".

وجاء هدف كاريني في الدقيقة 23 عندما قابل تمريرة من ريان سيسيجنون بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

ونجا ريان فريديريكس من العقوبة بوقت قصير بعد أن ظهر وهو يدوس على جاك جرياليش، ليدخل ستيف بروس مدرب أستون فيلا في حالة من الغضب.

وانهى أستون فيلا شوط أول سلبي بتسديدة قوية جرياليش مرت فوق العارضة ولكن في الشوط ضغط فريق أستون فيلا بقوة.

ولعب الثنائي روبرت سنودجراس وجرياليش ضربتي رأس مرت فوق المرمى قبل أن ينقذ الحارس ماركوس بيتينيلي فريقه.

بعدها تلقى أودوي البطاقة الصفراء بسبب عرقلته لجرياليش قبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة.

ورغم خلق المزيد من الفرص إلا أن فريق أستون فيلا افتقد اللمسة الأخيرة ولم يقترب من تسجيل هدف التعادل.

وقال كيفن ماكدونالد لاعب وسط فولهام :"إنها مثل هذه الأشياء التي تصنع منها الأحلام. تعمل طوال حياتك لمثل هذه اللحظات".

وأضاف: "أعتقد اننا كنا مذهلين اليوم، أعتقد أننا نستحق الصعود".

وكان فيلا يحاول الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 2016، عندما هبطوا لدوري الدرجة الأولى بعدما أنهيا الدوري الممتاز في المركز الأخير.

وكان فريقا ولفرهامبتون وكارديف سيتي ضمنا الصعود المباشرة للدوري الممتاز بعدما أنهيا دوري الدرجة الأولى في المركزين الأول والثاني.